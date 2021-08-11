Евгений КОНОПЛЯНКА: «Кажется, будто я год пропустил. Мандражик был»

Хавбек «Шахтера» Евгений Коноплянка прокомментировал свое возвращение на поле в матче с «Генком». Игрок получил тяжелую травму в конце минувшего сезона.
«Ощущения сравнимы с дебютом. Впечатления, что я пропустил год. Очень длительная пауза, поэтому эмоции, как будто я впервые выхожу на поле - мурашки и небольшой мандражик присутствовал, но я его прогонял. Приятные эмоции, через них прикольно проходить».
«Любому футболисту помогает, когда 12-й игрок тебя подгоняет и поддерживает. Это только на руку всей команде», — сказал Коноплянка.
Источник — Футбол 1/2/3
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