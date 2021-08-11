Евгений КОНОПЛЯНКА: «Кажется, будто я год пропустил. Мандражик был»

Игрок прокомментировал возвращение на поле

  • 11.08.2021 15:47
  • 1014 просмотров
  • 3 комментария
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Кажется, будто я год пропустил. Мандражик был»
© shakhtar.com

Хавбек «Шахтера» Евгений Коноплянка прокомментировал свое возвращение на поле в матче с «Генком». Игрок получил тяжелую травму в конце минувшего сезона.

«Ощущения сравнимы с дебютом. Впечатления, что я пропустил год. Очень длительная пауза, поэтому эмоции, как будто я впервые выхожу на поле - мурашки и небольшой мандражик присутствовал, но я его прогонял. Приятные эмоции, через них прикольно проходить».

«Любому футболисту помогает, когда 12-й игрок тебя подгоняет и поддерживает. Это только на руку всей команде», — сказал Коноплянка.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alehandro
    online
      Alehandro, 11.08.2021 16:03
    +3
    Коноплянка вышел, шоб добавить скорости в атаке на левом фланге... в результате Матвиенко просто стал больше бегать в атаку и отрабатывать за двоих)
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    potemkin78
    online
      potemkin78, 11.08.2021 15:58
    +3
    эх Женя Женя, когда ж ты научишься пахать на поле а не играть на чистых мячах во всех матчах
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    Face Control
      Face Control, 11.08.2021 15:55
    0
    В любом случае вошёл в игру не плохо, что радует.
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