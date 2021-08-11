Лассина Траоре стал юбилейным голеадором из Африки

20-летний форвард из Буркина-Фасо Лассина Траоре стал игроком 37-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали за украинские клубы в еврокубках, в том числе 10-й из Африки. В рядах горняков открывали голевой счет бомбардиры еще 7 государств: Нигерии (Джулиус Агахова), Польши (Мариуш Левандовски), Сербии (Звонимир Вукич), Чехии (Томаш Гюбшман), Италии (Кристиано Лукарелли), Мексики (Нери Кастильо) и Израиля (Манор Соломон).
Всего же за «Шахтер» забивали на международной арене футболисты 12 стран дальнего зарубежья с четырех континентов.
Премьерные еврокубковые голы за «Шахтер» представителей стран дальнего зарубежья
|
Страна
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
Нигерия
|
31.07.2001
|
ЛЧ
|
КР2
|
Джулиус АГАХОВА
|
Лугано (г)
|
1:2
|
Польша
|
01.10.2002
|
КУ
|
Р1
|
Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ
|
Аустрия (д)
|
1:0
|
Сербия
|
06.08.2003
|
ЛЧ
|
КР2
|
Звонимир ВУКИЧ
|
Шериф (д)
|
2:0
|
Бразилия
|
06.08.2003
|
ЛЧ
|
КР2
|
БРАНДАУ
|
Шериф (д)
|
2:0
|
Румыния
|
27.07.2004
|
ЛЧ
|
КР2
|
Чиприан МАРИКА
|
Пюник (г)
|
3:1
|
Чехия
|
04.08.2004
|
ЛЧ
|
КР2
|
Томаш ГЮБШМАН
|
Пюник (д)
|
1:0
|
Хорватия
|
14.02.2007
|
КУ
|
1/16
|
Дарио СРНА
|
Нанси (д)
|
1:1
|
Италия
|
29.08.2007
|
ЛЧ
|
КР3
|
Кристиано ЛУКАРЕЛЛИ
|
Зальцбург (д)
|
3:1
|
Мексика
|
29.08.2007
|
ЛЧ
|
КР3
|
Нери КАСТИЛЬО
|
Зальцбург (д)
|
3:1
|
Аргентина
|
25.02.2016
|
ЛЕ
|
1/16
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
Шальке (г)
|
3:0
|
Израиль
|
01.10.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манор СОЛОМОН
|
Аталанта (г)
|
2:1
|
Буркина-Фасо
|
10.08.2021
|
ЛЧ
|
КР3
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Генк (д)
|
2:1
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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