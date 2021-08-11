Лассина Траоре стал юбилейным голеадором из Африки

20-летний форвард из Буркина-Фасо Лассина Траоре стал игроком 37-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали за украинские клубы в еврокубках, в том числе 10-й из Африки. В рядах горняков открывали голевой счет бомбардиры еще 7 государств: Нигерии (Джулиус Агахова), Польши (Мариуш Левандовски), Сербии (Звонимир Вукич), Чехии (Томаш Гюбшман), Италии (Кристиано Лукарелли), Мексики (Нери Кастильо) и Израиля (Манор Соломон).

Всего же за «Шахтер» забивали на международной арене футболисты 12 стран дальнего зарубежья с четырех континентов.

Премьерные еврокубковые голы за «Шахтер» представителей стран дальнего зарубежья

Страна Дата Ранг Стадия Игрок Соперник Счет Нигерия 31.07.2001 ЛЧ КР2 Джулиус АГАХОВА Лугано (г) 1:2 Польша 01.10.2002 КУ Р1 Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ Аустрия (д) 1:0 Сербия 06.08.2003 ЛЧ КР2 Звонимир ВУКИЧ Шериф (д) 2:0 Бразилия 06.08.2003 ЛЧ КР2 БРАНДАУ Шериф (д) 2:0 Румыния 27.07.2004 ЛЧ КР2 Чиприан МАРИКА Пюник (г) 3:1 Чехия 04.08.2004 ЛЧ КР2 Томаш ГЮБШМАН Пюник (д) 1:0 Хорватия 14.02.2007 КУ 1/16 Дарио СРНА Нанси (д) 1:1 Италия 29.08.2007 ЛЧ КР3 Кристиано ЛУКАРЕЛЛИ Зальцбург (д) 3:1 Мексика 29.08.2007 ЛЧ КР3 Нери КАСТИЛЬО Зальцбург (д) 3:1 Аргентина 25.02.2016 ЛЕ 1/16 Факундо ФЕРРЕЙРА Шальке (г) 3:0 Израиль 01.10.2019 ЛЧ ГТ Манор СОЛОМОН Аталанта (г) 2:1 Буркина-Фасо 10.08.2021 ЛЧ КР3 Лассина ТРАОРЕ Генк (д) 2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.