Лассина Траоре стал юбилейным голеадором из Африки

В еврокубках за украинские клубы забивали легионеры из 10 стран Черного континента

  • 11.08.2021 14:22
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Лассина Траоре стал юбилейным голеадором из Африки
© ФК Шахтер

20-летний форвард из Буркина-Фасо Лассина Траоре стал игроком 37-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали за украинские клубы в еврокубках, в том числе 10-й из Африки. В рядах горняков открывали голевой счет бомбардиры еще 7 государств: Нигерии (Джулиус Агахова), Польши (Мариуш Левандовски), Сербии (Звонимир Вукич), Чехии (Томаш Гюбшман), Италии (Кристиано Лукарелли), Мексики (Нери Кастильо) и Израиля (Манор Соломон).

Всего же за «Шахтер» забивали на международной арене футболисты 12 стран дальнего зарубежья с четырех континентов.

Премьерные еврокубковые голы за «Шахтер» представителей стран дальнего зарубежья

Страна

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Соперник

Счет

Нигерия

31.07.2001

ЛЧ

КР2

Джулиус АГАХОВА

Лугано (г)

1:2

Польша

01.10.2002

КУ

Р1

Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ

Аустрия (д)

1:0

Сербия

06.08.2003

ЛЧ

КР2

Звонимир ВУКИЧ

Шериф (д)

2:0

Бразилия

06.08.2003

ЛЧ

КР2

БРАНДАУ

Шериф (д)

2:0

Румыния

27.07.2004

ЛЧ

КР2

Чиприан МАРИКА

Пюник (г)

3:1

Чехия

04.08.2004

ЛЧ

КР2

Томаш ГЮБШМАН

Пюник (д)

1:0

Хорватия

14.02.2007

КУ

1/16

Дарио СРНА

Нанси (д)

1:1

Италия

29.08.2007

ЛЧ

КР3

Кристиано ЛУКАРЕЛЛИ

Зальцбург (д)

3:1

Мексика

29.08.2007

ЛЧ

КР3

Нери КАСТИЛЬО

Зальцбург (д)

3:1

Аргентина

25.02.2016

ЛЕ

1/16

Факундо ФЕРРЕЙРА

Шальке (г)

3:0

Израиль

01.10.2019

ЛЧ

ГТ

Манор СОЛОМОН

Аталанта (г)

2:1

Буркина-Фасо

10.08.2021

ЛЧ

КР3

Лассина ТРАОРЕ

Генк (д)

2:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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