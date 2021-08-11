Шахтер после 42-летнего перерыва во второй раз сразится с Монако

За путевку в основной турнир Лиги чемпионов-2021/22 «Шахтеру» предстоит побороться с «Монако». Монегаски были первой командой из Франции в еврокубковой биографии горняков. В далеком уже 1979 году в 1/32 финала Кубка УЕФА оранжево-черные не смогли одолеть красно-белых. Уступили дончане и «Лиллю» в 1/16 Кубка УЕФА-2005/06.
Но в двух последующих противостояниях на стадии плей-офф перевес был уже на стороне украинцев. В 1/16-й КУ-2006/07 горняки взяли верх над «Нанси», а в четвертьфинале КУ-2008/09 - над «Марселем». В целом же «Шахтер» имеет положительный баланс в баталиях с французами - 7 побед, 4 ничьи и 4 поражения (мячи 20-16).
Что касается «Монако», то монегаски, помимо «Шахтера», встречались также с «Черноморцем». В 116 финала Кубка УЕФА-1990/91 красно-белые после нулевой ничьей в Одессе добились нужного результата в Монте-Карло - 1:0.
«Шахтер» против Франции в еврокубках
15 игр: +7=4-4, 20-16
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
1979/80
|
КУ
|
1/32
|
Монако
|
2:1 (д)
|
0:2 (г)
|
2005/06
|
КУ
|
ГТ
|
Ренн
|
1:0 (г)
|
|
2005/06
|
КУ
|
1/16
|
Лилль
|
2:3 (г)
|
0:0 (д)
|
2006/07
|
КУ
|
1/16
|
Нанси
|
1:1 (д)
|
1:0 (г)
|
2008/09
|
КУ
|
1/4
|
Марсель
|
2:0 (д)
|
2:1 (г)
|
2009/10
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Тулуза
|
4:0 (д)
|
2:0 (г)
|
2015/16
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ПСЖ
|
0:3 (д)
|
0:2 (г)
|
2018/19
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Лион
|
2:2 (г)
|
1:1 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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