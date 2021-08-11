Шахтер после 42-летнего перерыва во второй раз сразится с Монако

На стадии плей-офф горняки проходили французский барьер в двух случаях их четырех

  • 11.08.2021 13:44
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Шахтер после 42-летнего перерыва во второй раз сразится с Монако
© ФК Шахтер

За путевку в основной турнир Лиги чемпионов-2021/22 «Шахтеру» предстоит побороться с «Монако». Монегаски были первой командой из Франции в еврокубковой биографии горняков. В далеком уже 1979 году в 1/32 финала Кубка УЕФА оранжево-черные не смогли одолеть красно-белых. Уступили дончане и «Лиллю» в 1/16 Кубка УЕФА-2005/06.

Но в двух последующих противостояниях на стадии плей-офф перевес был уже на стороне украинцев. В 1/16-й КУ-2006/07 горняки взяли верх над «Нанси», а в четвертьфинале КУ-2008/09 - над «Марселем». В целом же «Шахтер» имеет положительный баланс в баталиях с французами - 7 побед, 4 ничьи и 4 поражения (мячи 20-16).

Что касается «Монако», то монегаски, помимо «Шахтера», встречались также с «Черноморцем». В 116 финала Кубка УЕФА-1990/91 красно-белые после нулевой ничьей в Одессе добились нужного результата в Монте-Карло - 1:0.

«Шахтер» против Франции в еврокубках

15 игр: +7=4-4, 20-16

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

 

1979/80

КУ

1/32

Монако

2:1 (д)

0:2 (г)

2005/06

КУ

ГТ

Ренн

1:0 (г)

 

2005/06

КУ

1/16

Лилль

2:3 (г)

0:0 (д)

2006/07

КУ

1/16

Нанси

1:1 (д)

1:0 (г)

2008/09

КУ

1/4

Марсель

2:0 (д)

2:1 (г)

2009/10

ЛЕ

ГТ

Тулуза

4:0 (д)

2:0 (г)

2015/16

ЛЧ

ГТ

ПСЖ

0:3 (д)

0:2 (г)

2018/19

ЛЧ

ГТ

Лион

2:2 (г)

1:1 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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