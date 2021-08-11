Шахтер после 42-летнего перерыва во второй раз сразится с Монако

За путевку в основной турнир Лиги чемпионов-2021/22 «Шахтеру» предстоит побороться с «Монако». Монегаски были первой командой из Франции в еврокубковой биографии горняков. В далеком уже 1979 году в 1/32 финала Кубка УЕФА оранжево-черные не смогли одолеть красно-белых. Уступили дончане и «Лиллю» в 1/16 Кубка УЕФА-2005/06.

Но в двух последующих противостояниях на стадии плей-офф перевес был уже на стороне украинцев. В 1/16-й КУ-2006/07 горняки взяли верх над «Нанси», а в четвертьфинале КУ-2008/09 - над «Марселем». В целом же «Шахтер» имеет положительный баланс в баталиях с французами - 7 побед, 4 ничьи и 4 поражения (мячи 20-16).

Что касается «Монако», то монегаски, помимо «Шахтера», встречались также с «Черноморцем». В 116 финала Кубка УЕФА-1990/91 красно-белые после нулевой ничьей в Одессе добились нужного результата в Монте-Карло - 1:0.

«Шахтер» против Франции в еврокубках

15 игр: +7=4-4, 20-16

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет 1979/80 КУ 1/32 Монако 2:1 (д) 0:2 (г) 2005/06 КУ ГТ Ренн 1:0 (г) 2005/06 КУ 1/16 Лилль 2:3 (г) 0:0 (д) 2006/07 КУ 1/16 Нанси 1:1 (д) 1:0 (г) 2008/09 КУ 1/4 Марсель 2:0 (д) 2:1 (г) 2009/10 ЛЕ ГТ Тулуза 4:0 (д) 2:0 (г) 2015/16 ЛЧ ГТ ПСЖ 0:3 (д) 0:2 (г) 2018/19 ЛЧ ГТ Лион 2:2 (г) 1:1 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.