Когда играет Свитолина? Расписание украинок в Монреале на 11 августа

В среду на корты выйдут две представительницы Украины

  • 11.08.2021 12:19
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Когда играет Свитолина? Расписание украинок в Монреале на 11 августа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Десятого августа украинские теннисистки выступят в рамках турнира WTA 1000 в Монреале.
 
На корты выйдут две представительницы Украины.
 
Элина Свитолина (№5 WTA) начнет турнир матчем против британки Йоханны Конты (№41 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Соболенко – Стивенс. Ориентировочное время начала – 21:00 по Киеву.
 
Даяна Ястремская и Алена Остапенко из Латвии встретятся против седьмых сеяных австралийки Эллен Перес и Кветы Пешке из Чехии. Встреча пройдет четвертым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала матча – 23:30 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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