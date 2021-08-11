Когда играет Свитолина? Расписание украинок в Монреале на 11 августа

Десятого августа украинские теннисистки выступят в рамках турнира WTA 1000 в Монреале.



На корты выйдут две представительницы Украины.



Элина Свитолина (№5 WTA) начнет турнир матчем против британки Йоханны Конты (№41 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Соболенко – Стивенс. Ориентировочное время начала – 21:00 по Киеву.



Даяна Ястремская и Алена Остапенко из Латвии встретятся против седьмых сеяных австралийки Эллен Перес и Кветы Пешке из Чехии. Встреча пройдет четвертым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала матча – 23:30 по Киеву.

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