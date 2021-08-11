Александр БАБИЧ: «Похоже, игроки Колоса не тренировали пенальти»

Ковалевский «Колос» уступил карагандинскому «Шахтеру» (0:0, пен. 1:3) в Лиге конференций и вынужден был сойти с дистанции. Казахи преуспели в серии послематчевых пенальти.

Известный по работе с «Черноморцем» и «Мариуполем» тренер Александр Бабич поделился своими впечатлениями о выступлении «Колоса» на международной арене.

«Если одним словом, то я шокирован. Сначала выбывает из борьбы «Ворскла», теперь вот – «Колос». И это уже после первого раунда Лиги конференций.

Думаю, что если бы «Ворскла» и «Колос» на тренировочных сборах проводили спарринги с тем же финским клубом КуПС и казахстанским «Шахтером», то обязательно победили. Все же, уровень подготовки игроков наших команд - повыше. Другое дело - еврокубки, где на первый план выходит психологическая закалка футболистов, стратегическое чутье тренеров, умение биться до конца. Придется констатировать, что в этих компонентах мы уступаем.

Если откровенно, то я был несколько удивлен стартовым составом «Колоса», думал, что в нем найдется место игрокам индивидуально сильным, которые могли бы обострить ситуацию у ворот хозяев. Тем более, что согласно тактической расстановке «Колос» имел численное преимущество в средней зоне и нужны были исполнители, умеющие дать пас вразрез, обыграть один-на-один. Но этого не произошло. Усугубляло положение и то, что сейчас в рядах «Колоса» нет забивного нападающего.

И я бы не стал делать скидку на дальний перелет, акклиматизацию и искусственный газон. Поверьте, ничего страшного, если ты играешь в том же Казахстане на следующий день после прилета, то вообще никаких проблем, также не секрет, что переходить с травы на синтетику проще, чем наоборот.

Кстати, «Шахтер» после победы в предыдущем раунде Лиги конференций над румынской «Стяуа» в серии послематчевых пенальти, создавалось впечатление, играл на ничью, чтобы снова попытать счастье в футбольной лотерее. И не прогадал, а «Колос», показалось, совсем не тренировал удары с «точки», надеясь все закончить в свою пользу в основное время. Но не тут то было. А может просто такой уровень у наших футболистов?» - сказал Бабич.