Александр БАБИЧ: «Похоже, игроки Колоса не тренировали пенальти»

Специалист – о вылете команды Руслана Костышина из Лиги конференций

  • 11.08.2021 09:58
  • 1105 просмотров
  • 6 комментариев
Александр БАБИЧ: «Похоже, игроки Колоса не тренировали пенальти»
© ФК Колос

Ковалевский «Колос» уступил карагандинскому «Шахтеру» (0:0, пен. 1:3) в Лиге конференций и вынужден был сойти с дистанции. Казахи преуспели в серии послематчевых пенальти.

Известный по работе с «Черноморцем» и «Мариуполем» тренер Александр Бабич поделился своими впечатлениями о выступлении «Колоса» на международной арене.

«Если одним словом, то я шокирован. Сначала выбывает из борьбы «Ворскла», теперь вот – «Колос».  И это уже после первого раунда  Лиги конференций.

Думаю, что если бы «Ворскла» и «Колос» на тренировочных сборах проводили спарринги с тем же  финским клубом КуПС и казахстанским «Шахтером», то обязательно  победили. Все же, уровень подготовки игроков наших команд - повыше. Другое дело - еврокубки, где на первый план выходит психологическая закалка  футболистов, стратегическое чутье тренеров, умение биться до конца. Придется   констатировать, что в этих компонентах мы уступаем.

Если откровенно, то я был несколько удивлен стартовым составом «Колоса», думал, что в нем найдется место игрокам индивидуально сильным, которые могли бы обострить ситуацию у ворот хозяев. Тем более, что согласно тактической расстановке «Колос» имел численное преимущество в средней зоне и нужны были исполнители, умеющие дать пас  вразрез, обыграть один-на-один. Но этого не произошло. Усугубляло положение и то, что сейчас в рядах «Колоса» нет забивного нападающего.

И я бы не стал делать скидку на дальний перелет, акклиматизацию и искусственный газон. Поверьте, ничего страшного, если ты играешь в том же Казахстане на следующий день после прилета, то вообще никаких проблем,  также не секрет, что переходить с травы на синтетику проще, чем наоборот.

Кстати, «Шахтер» после победы в предыдущем раунде Лиги конференций над румынской «Стяуа» в серии послематчевых пенальти, создавалось впечатление, играл на ничью, чтобы снова попытать счастье в футбольной лотерее. И не прогадал, а «Колос», показалось, совсем не тренировал удары с «точки», надеясь все закончить в свою пользу в основное время. Но не тут то было. А может просто такой уровень у наших футболистов?» - сказал Бабич.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    norma_zap
    online
      norma_zap, 11.08.2021 11:23
    0
    Ни забивать, ни отбивать
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    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 11.08.2021 10:37
    0
    Видать Селезнев проклял Колос
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.08.2021 10:27
    0
    potemkin78, 11.08.2021 10:24
    их ещё и забивать голы не научили с игры
    Зачем забивать с игры, если в сезоне дадут пробить 20 пенальти. Колос думал он теперь чемпион по пеналити.
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    potemkin78
    online
      potemkin78, 11.08.2021 10:24
    +1
    их ещё и забивать голы не научили с игры
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 11.08.2021 10:12
    +1
    axylinam, 11.08.2021 10:06
    Дело не в пенальти просто колос-команда говно, тренер говно,игра на уровне немецких или испанских аматоров
    + до этого тренер лошара раз не тренировали пенальти
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    axylinam
    online
      axylinam, 11.08.2021 10:06
    +1
    Дело не в пенальти просто колос-команда говно, тренер говно,игра на уровне немецких или испанских аматоров
    Ссылка
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