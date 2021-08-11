Бывший хавбек Динамо перешел в испанскую Сарагосу

32-летний сербский опорный полузащитник Радосав Петрович, который в сезоне-2015/16 выступал в составе киевского «Динамо», подписал контракт с испанской «Сарагосой».

Переход Петровича произошел на правах свободного агента. Контракт игрока с «Сарагосой» рассчитан на два сезона.

Ранее Петрович выступал за испанскую «Альмерию», а до этого – за португальский «Спортинг», который летом 2016 года за 1 миллион евро и выкупил контракт серба у «Динамо».

В составе «Динамо» Петрович провел 12 матчей во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.