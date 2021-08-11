ВИДЕО. Месси в Париже, Лукаку в Лондоне, ставим на Челси

1. Месси уже в Париже
2. Лукаку переходит в Челси
3. Ястремская вылетела из турнира в монреале
4. Прогноз на матч Челси - Вильярреал
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Виталий Петровский, Sport.ua
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