ВИДЕО. Месси в Париже, Лукаку в Лондоне, ставим на Челси

1. Месси уже в Париже

2. Лукаку переходит в Челси

3. Ястремская вылетела из турнира в монреале

4. Прогноз на матч Челси - Вильярреал

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