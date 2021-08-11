ВИДЕО. Пятов получил 3 бутылки пива от Месси и поведал, что с ними сделает

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов сообщил, что получил три бутылки пива от аргентинского нападающего Лионеля Месси и рассказал, что с ними сделает:

«Дождался уникального подарка от Месси. Хотелось бы написать «Приятно быть причастным к рекорду», но это не так. Пропускать в свои ворота неприятно в турнире любого уровня.

Могу сказать одно: рекорд Лео вызывает уважение. Как думаете, кто-то из нового поколения футболистов сможет стать конкурентом Месси в количестве голов за один клуб?

Решил, что две бутылочки из лимитированной коллекции (всего 160 вратарей в мире получили такие же) оставлю у себя. Одну выставлю на аукцион, а вырученные средства отправим с женой в помощь проекту, которому уже давно помогаем. Подробности расскажу позже».

Месси забил 644 мяча за «Барселону», в честь чего компания Budweiser изготовила 644 специальных бутылки пива.

Пиво было отправлено 160 вратарям, которым Месси забивал голы, включая украинцев Андрея Пятова, Руслана Нещерета и Александра Шовковского.