ВИДЕО. Пятов получил 3 бутылки пива от Месси и поведал, что с ними сделает

Компания Budweiser изготовила 644 бутылки пива по количеству голов Лионеля

  • 11.08.2021 05:45
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ВИДЕО. Пятов получил 3 бутылки пива от Месси и поведал, что с ними сделает
© Instagram. Лионель Месси

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов сообщил, что получил три бутылки пива от аргентинского нападающего Лионеля Месси и рассказал, что с ними сделает:

«Дождался уникального подарка от Месси. Хотелось бы написать «Приятно быть причастным к рекорду», но это не так. Пропускать в свои ворота неприятно в турнире любого уровня.

Могу сказать одно: рекорд Лео вызывает уважение. Как думаете, кто-то из нового поколения футболистов сможет стать конкурентом Месси в количестве голов за один клуб?

Решил, что две бутылочки из лимитированной коллекции (всего 160 вратарей в мире получили такие же) оставлю у себя. Одну выставлю на аукцион, а вырученные средства отправим с женой в помощь проекту, которому уже давно помогаем. Подробности расскажу позже».

Месси забил 644 мяча за «Барселону», в честь чего компания Budweiser изготовила 644 специальных бутылки пива.

Пиво было отправлено 160 вратарям, которым Месси забивал голы, включая украинцев Андрея Пятова, Руслана Нещерета и Александра Шовковского.

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Источник — Instagram

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