В Европе продолжается 3-й раунд квалификации еврокубков.
«Слован» и «Омония» прошли дальше в Лиге Европы, «Русенборг» – в Лиге конференций.
Лига Европы 2021/22
3-й раунд квалификации, 10 августа
Флора (Эстония) – Омония (Кипр) – 2:1 (пен. 4:5) (первый матч – 0:1)
Слован Братислава (Словакия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 1:1 (первый матч – 3:1)
Лига конференций 2021/22
3-й раунд квалификации, 10 августа
Домжале (Словения) – Русенборг (Норвегия) – 1:2 (первый матч – 1:6)
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.