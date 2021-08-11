Ястремская выиграла парную встречу у россиянки, Людмила Киченок проиграла

Украинские теннисистки по-разному начали выступление в парном разряде на турнире WTA 1000 в Монреале.



В матче первого круга украинка Людмила Киченок в дуэте с Макото Наномией из Японии играла против австралийки Эллен Перес и Кветы Пешке из Чехии и уступила соперницам в двух сетах: 2:6, 6:7 (3:7).

Украинская теннисистка Даяна Ястремская более удачно отыграла свой матч. В матче первого круга украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии должна была встретиться с японско-китайской парой Эри Ходзуми / Чжан Шуай, но соперницы снялись.

Их заменили на пару Осеан Доден (Франция) / Камилла Рахимова (Россия). Теннисистки из Украины и Латвии выиграли свой матч на супертайбрейке: 4:6, 6:4, [12–10]

В следующем раунде Ястремская и Остапенко сыграют как раз против обидчиц Киченок – Эллен Перес (Австрия) и Кветы Пешке (Чехии).