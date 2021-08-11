Маркос АНТОНИО: «Значимая победа над Генком. С Монако игра будет непростой»

Бразильский хавбек «Шахтера» рассказал о победном мяче в ворота «Генка»

  • 11.08.2021 00:41
  • 152 просмотра
  • 1 комментарий
Маркос АНТОНИО: «Значимая победа над Генком. С Монако игра будет непростой»
© ФК Шахтер Донецк. Маркос Антонио

Бразильский хавбек «Шахтера» Маркос Антонио в эфире телеканала «Футбол 1» рассказал о победном мяче в ворота «Генка» (2:1), отметил поддержку болельщиков и поделился мнением о «Монако», следующем сопернике в Лиге чемпионов:

– Очень рад, что сегодня смог забить и успеху нашей команды! Поздравляю абсолютно всех, это действительно хорошая победа. Будем двигаться вперед.
 
– Было много борьбы, жестких единоборств и фолов, даже потасовки возникали. Получилась эмоциональная игра?

– Мы очень много работали, основательно готовились. Несмотря на то, насколько жестким получился поединок, поздравляю всех с итоговым результатом – победой. 
 
– Насколько трудной получилась эта победа?

– Знали о сложностях, через которые нам придется пройти в матчах с «Генком». Не скажу, что победа оказалась простой или тяжелой, но она определенно значимая.
 
– Команда сделала выводы после предыдущего матча с «Александрией» или вы постарались забыть ту игру?

– Действительно, к несчастью, в последней встрече чемпионата мы были не так хороши, но ее нужно было забыть и сконцентрироваться на сегодняшнем матче. Это удалось, мы прошли дальше и теперь готовимся к очередной игре в УПЛ. 
 
– Насколько свою роль сыграл фактор трибун? Болельщики вас постоянно гнали вперед, вы создавали моменты.

– Всегда важно, когда стадион заполнен болельщиками. Поздравляю абсолютно всех, кто в этот вечер присутствовал на трибунах и поддерживал нас – эта победа для вас! Мы вместе.
 
– Что можешь сказать о «Монако», следующем сопернике «Шахтера» на пути к групповому этапу Лиги чемпионов?

– Пока не так много знаю об этой команде, матчи с ее участием еще не смотрел. Но, вне всяких сомнений, игра будет непростой, потому что поединки такого уровня даются нелегко. Будем готовиться.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Face Control
      Face Control, 11.08.2021 01:35
    0
    Да, с Монако точно будет ещё намного сложнее, в любом случае верим в лучшее.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности