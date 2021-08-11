Маркос АНТОНИО: «Значимая победа над Генком. С Монако игра будет непростой»

Бразильский хавбек «Шахтера» Маркос Антонио в эфире телеканала «Футбол 1» рассказал о победном мяче в ворота «Генка» (2:1), отметил поддержку болельщиков и поделился мнением о «Монако», следующем сопернике в Лиге чемпионов:

– Очень рад, что сегодня смог забить и успеху нашей команды! Поздравляю абсолютно всех, это действительно хорошая победа. Будем двигаться вперед.



– Было много борьбы, жестких единоборств и фолов, даже потасовки возникали. Получилась эмоциональная игра?

– Мы очень много работали, основательно готовились. Несмотря на то, насколько жестким получился поединок, поздравляю всех с итоговым результатом – победой.



– Насколько трудной получилась эта победа?

– Знали о сложностях, через которые нам придется пройти в матчах с «Генком». Не скажу, что победа оказалась простой или тяжелой, но она определенно значимая.



– Команда сделала выводы после предыдущего матча с «Александрией» или вы постарались забыть ту игру?

– Действительно, к несчастью, в последней встрече чемпионата мы были не так хороши, но ее нужно было забыть и сконцентрироваться на сегодняшнем матче. Это удалось, мы прошли дальше и теперь готовимся к очередной игре в УПЛ.



– Насколько свою роль сыграл фактор трибун? Болельщики вас постоянно гнали вперед, вы создавали моменты.

– Всегда важно, когда стадион заполнен болельщиками. Поздравляю абсолютно всех, кто в этот вечер присутствовал на трибунах и поддерживал нас – эта победа для вас! Мы вместе.



– Что можешь сказать о «Монако», следующем сопернике «Шахтера» на пути к групповому этапу Лиги чемпионов?

– Пока не так много знаю об этой команде, матчи с ее участием еще не смотрел. Но, вне всяких сомнений, игра будет непростой, потому что поединки такого уровня даются нелегко. Будем готовиться.