Виктор ВАЦКО: «Колосу нужно Селезнева вернуть, а то не умеют пенальти бить»

Журналист оценил неудачу украинской команды в еврокубке

  • 10.08.2021 21:45
  • 2403 просмотра
  • 11 комментариев
Виктор ВАЦКО: «Колосу нужно Селезнева вернуть, а то не умеют пенальти бить»
© koloskovalivka.com

Комментатор Виктор Вацко оценил вылет «Колоса» из Лиги конференций. Украинская команда в серии пенальти уступила в матче квалификации, реализовав лишь один удар с точки.

«Колос вторую серию пенальти играет: с киевским «Динамо» в Кубке Украины в прошлом сезоне и вот сейчас с «Шахтером» Караганда. Я вижу, что действительно с Женей Селезневым поспешили. Нужно возвращать. Все смеялись, что Селя только с пенальти забивал, а получается, что кроме него никто пенальти бить не умеет. Еще Ориховский бил пенальти, но он сейчас в «Рухе».

«На самом деле Костышин говорил перед матчем, что он бы не хотел серию пенальти. И вот, я так понимаю, мы увидели почему», - сказал Вацко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    turist86
    online
      turist86, 10.08.2021 22:58
    +1
    а Селезньов зміг би бігати 120 хвилин? чи зупинився б на 60-й?
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    Андрій Полоз
    online
      Андрій Полоз, 10.08.2021 22:49
    0
    Vlad Rasevski, 10.08.2021 22:34
    Всякі колоси ворскли і т п вообще розігнати - не потрібний такий шлак - позорити Україну
    А замість них хто? Такий же "шлак", тільки з іншими назвами? Окрім "Динамо", "Шахтаря" і ще трішки "Зорі", все інше однакове... Називайте як хочете - шлак чи якось по-іншому, суть то не зміниться... Поки у нас є тільки 2,5 команди. Може пізніше підтягнеться "Металіст", "Кривбас" (якщо Президент України не зміниться), може "Дніпро" чи у Львові нарешті створять хай і одну, але дуже добротного рівня команду... А поки "маємо те, що маємо".
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    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 10.08.2021 22:40
    +1
    5 команд много для нас в Европе,не тянем,3 это наш уровень, ждём Металлист
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    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 10.08.2021 22:34
    0
    Всякі колоси ворскли і т п вообще розігнати - не потрібний такий шлак - позорити Україну
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    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 10.08.2021 22:33
    +2
    ПИ%%%%дорі Зажрались!!!!!
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    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 10.08.2021 22:32
    0
    Упл нужно аппеит венуть !!!
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    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 10.08.2021 22:14
    +7
    Да Бог с ними, с пенальти. Вопрос в другом, а что они умеют делать на поле? Судя по сегодняшней игре - НИ ЧЕ ГО! Плюсую по поводу того, что таким командам как Колос в еврокубках делать нечего.
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    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 10.08.2021 21:57
    +9
    Уже всё случилось... А на следующий год, надеюсь, в еврокубки не попадут
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    Vaso
    online
      Vaso, 10.08.2021 21:52
    +4
    Селезнев если и забьет с пенальти то всего лишь один, кто остальные пенальти будет бить ?
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    Don Sergio
      Don Sergio, 10.08.2021 21:48
    +7
    Все что они умеют, это автобус в УПЛ выстроить и забить дурачка раз за матч
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    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.08.2021 21:48
    +3
    Трольнул по теме
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