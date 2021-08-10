Виктор ВАЦКО: «Колосу нужно Селезнева вернуть, а то не умеют пенальти бить»

Комментатор Виктор Вацко оценил вылет «Колоса» из Лиги конференций. Украинская команда в серии пенальти уступила в матче квалификации, реализовав лишь один удар с точки.

«Колос вторую серию пенальти играет: с киевским «Динамо» в Кубке Украины в прошлом сезоне и вот сейчас с «Шахтером» Караганда. Я вижу, что действительно с Женей Селезневым поспешили. Нужно возвращать. Все смеялись, что Селя только с пенальти забивал, а получается, что кроме него никто пенальти бить не умеет. Еще Ориховский бил пенальти, но он сейчас в «Рухе».

«На самом деле Костышин говорил перед матчем, что он бы не хотел серию пенальти. И вот, я так понимаю, мы увидели почему», - сказал Вацко.