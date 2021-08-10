Яремчук в запасе. Бенфика примет Спартак в матче Лиги чемпионов

Сегодня в 22:00 начнется матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и московским «Спартаком».
Украинский новичок португальской команды Роман Яремчук остался в запасе. Роман пока не дебютировал в новой команде.
Первый матч «Орлы» выиграли 2:0.
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Источник — Sport.ua
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