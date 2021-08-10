ВИДЕО. Как не нужно бить пенальти. Колос вылетел из Лиги конференций

Неудачная серия пенальти от украинской команды

  • 10.08.2021 20:04
  • 745 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Как не нужно бить пенальти. Колос вылетел из Лиги конференций
© koloskovalivka.com

«Колос» и «Шахтер» Караганда в матче квалификации Лиги конференций основное и дополнительное время завершили вничью 0:0.

А вот в серии пенальти украинская команда сумела забить всего один гол.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    al mizo
      al mizo, 10.08.2021 20:16
    0
    особо страшно-что даже такая мертвая команда в УПЛ может биться за 6-ку
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    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 10.08.2021 20:12
    0
    Позорище. Надалі нехай УАФ дивиться зі своїм суддівством, що допускаючи такі команди(витягуючи іх через суддів у Єврокубки) ми дійсностаємо слабшими, бо в Єврокубках не грають кращі. Ось і все. Ніколи більше- ось мій посил. А Засуха нехай купує не суддів і матчі,а хороших гравців під єврокубки.
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    terhoha
    online
      terhoha, 10.08.2021 20:11
    0
    Дожились. Пройо..єм Фінляндії і Казахстану. Колос - село є село так як і Ворскла. Долбо..би.
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    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 10.08.2021 20:08
    0
    Ай да мастера 😀 Ай спасибо, кудесники. Во главе с глобальным мыслителем и тактиком лордом Антитунцом 😂😂😂. В поезд в купе на релакс и к президенту на беседу .
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