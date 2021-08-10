ВИДЕО. Как не нужно бить пенальти. Колос вылетел из Лиги конференций

«Колос» и «Шахтер» Караганда в матче квалификации Лиги конференций основное и дополнительное время завершили вничью 0:0.
А вот в серии пенальти украинская команда сумела забить всего один гол.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.