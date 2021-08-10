Всего два украинца. Состав Шахтера на матч Лиги чемпионов

Сегодня в 20:30 начнется ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Генком».
Наставник Роберто Де Дзерби определил стартовый состав. Отметим, что, как и в прошлом матче, в основе на игру еврокубка снова лишь два украинских футболиста.
Первую встречу «Шахтер» выиграл 2:1.
Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Маркос Антонио, Педриньо, Тете, Майкон, Алан Патрик, Траоре
В запасе: Пятов, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Степаненко, Судаков, Коноплянка, Сикан, Дентиньо, Марлос, Мудрик
Источник — Sport.ua
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