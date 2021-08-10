Всего два украинца. Состав Шахтера на матч Лиги чемпионов

Важный матч квалификации Лиги чемпионов

  • 10.08.2021 19:05
  • 9041 просмотр
  • 98 комментариев
Всего два украинца. Состав Шахтера на матч Лиги чемпионов
© shakhtar.com

Сегодня в 20:30 начнется ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Генком».

Наставник Роберто Де Дзерби определил стартовый состав. Отметим, что, как и в прошлом матче, в основе на игру еврокубка снова лишь два украинских футболиста.

Первую встречу «Шахтер» выиграл 2:1.

Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Маркос Антонио, Педриньо, Тете, Майкон, Алан Патрик, Траоре

В запасе: Пятов, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Степаненко, Судаков, Коноплянка, Сикан, Дентиньо, Марлос, Мудрик

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
      PFCLviv, 10.08.2021 20:17
    0
    Nikas, 10.08.2021 20:14
    По цене трансфермаркета состав Шахтера самый дорогой в Восточной Европе 177 млн евро
    Ну так тарифи на електроенергію від Ахметова для українців це дозволяють!
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 10.08.2021 20:17
    0
    BaZia, 10.08.2021 20:13
    Все вірно, а в запасі два іноземці
    Марлосенко не бразилец?
    Он отказался от гражданства Бразилии?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 10.08.2021 20:14
    0
    maneKen, 10.08.2021 20:11
    мне кажется Де Дзерби хочет как можно хуже делать свою работу, чтобы его уволили и выплатили компенсацию и он спокойной пошел тренировать другой клуб, ибо такие решения сложно понимать
    Согласен. Неоднозначне решения. Эсли проиграем от Генка то не удивлюсь. Как можно ставить Матвиенко и Антонио вместо Исмаили и Степаненка это что-то здесь не чисто.
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 10.08.2021 20:14
    0
    По цене трансфермаркета состав Шахтера самый дорогой в Восточной Европе 177 млн евро
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 10.08.2021 20:14
    0
    The_Chinese_, 10.08.2021 19:47
    Ну это смешно реально сборная бразильского двора! Даже хитрожопый Луческо такого себе не позволял.Так не интересно топить за команду эмигрантов.
    сборная Бразилии есть №1, №2, №3 и т.д.
    Из ШД игрокам доступно №5-6
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    BaZia
    online
      BaZia, 10.08.2021 20:13
    0
    Все вірно, а в запасі два іноземці
    Ссылка
    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 10.08.2021 20:12
    +1
    DK1961, 10.08.2021 20:03
    Вы уже достигли супер уровня. Если сегодня не увидим - с Монако точно проявится
    Я бы не стал на твоем месте сильно быть взволнованный.Так как в ЛЧ проявят и вас абсолютно точно!Домашние задания на тему сочинение изощренных извинений не пропускайте пожалуйста!!!
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    maneKen
    online
      maneKen, 10.08.2021 20:11
    0
    New Zealander, 10.08.2021 20:04
    Кто-то подскажет наконец-то Дзерби, что Корниенко или Исмаили на левом ланге играют в 100 раз лучше чем Матвиенко. Ну не его это фланг!!!!!!!!
    мне кажется Де Дзерби хочет как можно хуже делать свою работу, чтобы его уволили и выплатили компенсацию и он спокойной пошел тренировать другой клуб, ибо такие решения сложно понимать
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    SandroKing
      SandroKing, 10.08.2021 20:10
    -3
    К Лиге Европы готовятся. Если держать украинцев на банке и выпускать только в ЧУкре то о чемпионстве можно и не мечтать. А соответственно и о ЛЧ.
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    Andre066
    online
      Andre066, 10.08.2021 20:05
    -2
    Тау держать кроты замурзаные.
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    New Zealander
    online
      New Zealander, 10.08.2021 20:04
    -2
    Кто-то подскажет наконец-то Дзерби, что Корниенко или Исмаили на левом ланге играют в 100 раз лучше чем Матвиенко. Ну не его это фланг!!!!!!!!
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 10.08.2021 20:04
    -3
    DK1961, 10.08.2021 20:03
    Вы уже достигли супер уровня. Если сегодня не увидим - с Монако точно проявится
    Развпятьлетний автобусник, что ты забыла на ветке Шахтёра?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 10.08.2021 20:03
    -1
    Face Control, 10.08.2021 20:00
    Это каждый адекватный человек понимает, если он хочет достигать хотя бы каких-то успехов на Евроарене)
    Вы уже достигли супер уровня. Если сегодня не увидим - с Монако точно проявится
    Ссылка
    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 10.08.2021 20:02
    -2
    Я понял больше никого не смущает,что наши пацаны вообще не играют? Ну и славно! Вперед за победой тогда!Я уверен ,что где-то сейчас Ахметов тоже в шоке от увиденного
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 10.08.2021 20:02
    -4
    Слышь админы, а ордловскому гов...у писать дерьнамовское отребье можно? Тогда сразу в Террихон-2 можете переименовываться
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 10.08.2021 20:00
    +2
    Швидше б уже той Метал підтягувався, а за ним і Дніпро може. Бо ці селоколхози забодали уже
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 10.08.2021 20:00
    -1
    Lazio, 10.08.2021 19:58
    Як з язика зняв
    Это каждый адекватный человек понимает, если он хочет достигать хотя бы каких-то успехов на Евроарене)
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 10.08.2021 19:58
    -2
    Face Control, 10.08.2021 19:47
    Вон у Колоса зато было много украинцев в составе, сильно помогло?
    Як з язика зняв
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 10.08.2021 19:55
    -3
    fedd1979, 10.08.2021 19:55
    Правильно, вболівай за "Колос"!
    Ссылка
    fedd1979
      fedd1979, 10.08.2021 19:55
    -1
    pl2012ua, 10.08.2021 19:53
    Як можна вболівати за цю купку гастарбайтерів, які заберуть свої мільони і через рік будут плакати в свої фавелах, що вони страждали від расизму в Україні?
    Правильно, вболівай за "Колос"!
    Ссылка
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