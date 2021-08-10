Могли депортировать в Беларусь. Шкурин рад переходу в Динамо

По информации журналиста Игоря Цыганыка, переход Ильи Шкурина из ЦСКА Москва в «Динамо» Киев на правах аренды стал выходом для форварда не только в спортивном плане.

Сообщается, что власти Беларуси хотели, чтобы Шкурина депортировали из Москвы в Минск за критику режима Лукашенко.

Ранее 21-летний Шкурин отказался играть за сборную Беларуси, пока Александр Лукашенко остается президентом страны. Игрок опасался, что Россия действительно могла выдать его Беларуси, поэтому был рад перебраться в Киев.

Шкурин пока не дебютировал за Динамо в официальном матче.