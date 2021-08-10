Первая лига. Металлист с Кривбассом побеждают и выходят в лидеры

«Кривбасс» в третий раз кряду победил в новом сезоне. Криворожане в волевом стиле переиграли на выезде «Горняк-Спорт» со счетом 2:1. Интересно, что все три забитых мяча записаны на футболистов криворожской команды, так как Фатеев отличился автоголом. В этом поединке «Кривбасс» проявил характер, так как, уступая по ходу встречи, смогл забить на 74-й и 90+3-й минутах после точных ударов Хобленко и Говедарицы. Криворожане после этой победы имеют стопроцентный показатель.

«Полесье» добыло первую победу в новом сезоне и, как следствие, первые очки. Команда из Житомира на выезде обыграла «Кремень» (3:0). Как итог, у «Полесья» теперь в графе забитые-пропущенные 3:3 и в копилке 3 очка.

«Краматорск» до третьего тура не пропускал мячей и не терял очков. Но в матче против «Агробизнеса» у краматорчан не получилось ни забить, ни взять баллы. Команда из Волочиска победила со счетом 2:0, а одним из голов отличился лучший бомбардир прошлого сезона Черненко. Но, несмотря на поражение, «Краматорск» с 6 очками остался на третьем месте.

«Металлист», как и «Кривбасс», продолжил победное шествие. Харьковская команда с уверенным счетом победила на выезде «Прикарпатье», которое с 15-й минуты играло в меньшинстве. За харьковчан голами отличились Оливейра, Фомин, Банада и Балули, который с тремя голами возглавил бомбардирскую гонку Первой лиги. Стоит обратить внимание, что очень весело начало сезон «Прикарпатье». После победы в первом туре 6:0 иванофранковцы проиграли два поединка кряду с общим счетом 1:6. Таким образом, на данный момент «Прикарпатье» является командой, в играх с участием которой забивается больше всего голов в Первой лиге, а именно 13 после первых трех туров.

После двухтуровой голевой засухи прорвало новичка Первой лиги «Подолье». Команда из Хмельницкого смогла трижды безответно забить в ворота крепкого «ВПК-Агро». Это первые голы и первая победа «Подолья» после повышения в классе.

Были в третьем туре и две нулевых ничьи. Не забивали мячей в поединках «Альянс» - «Волынь» и «Нива» - «Олимпик». Интересно, что тернопольская команда имела хороший шанс забить донецкой, но Семенина не реализовал пенальти во второй половине встречи. Также стоит отметить, что «Альянс» является единственной командой Первой лиги, которая еще не забивала мячей. К слову, «Волынь», благодаря добытому очку, с 5 баллами осталась на четвертой позиции.

Снова проиграл «Ужгород». На этот раз закарпатцы уступили дома «Оболони» со счетом 0:2. Кстати, «пивовары», на данный момент в Первой лиге единственная команда, которая не пропускала. «Ужгород» с показателем 0 очков и 1:11 в графе забитые-пропущенные замыкает турнирную таблицу Первой лиги.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 3-й тур

«Горняк-Спорт» - «Кривбасс» - 1:2

Голы: Фатеев, 42 (автогол) – Хобленко, 74, Говедарица, 90+3.

«Кремень» - «Полесье» - 0:3

Голы: Шаповал, 11, Гитченко, 43, Андрущенко, 67.

«Агробизнес» - «Краматорск» - 2:0

Голы: Черненко, 25, Груша, 64.

«Прикарпатье» - «Металлист» - 1:4

Голы: Сондей, 55 – Оливейра, 12, Балули, 16 (с пенальти), Фомин, 62, Банада, 85.

Удаление: Воробчак, 15 («Прикарпатье»)

«Подолье» - «ВПК-Агро» - 3:0

Голы: Островский, 20, Пернацкий, 64, Коваль, 76.

«Альянс» - «Волынь» - 0:0

«Нива» - «Олимпик» - 0:0

Нереализованный пенальти: Семенина, 66 («Нива»).

«Ужгород» - «Оболонь» - 0:2

Голы: Лобов, 27, Батальский, 90+2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ