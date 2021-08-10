Известен состав Колоса на матч с Шахтером Караганда

Сегодня, 10 августа «Колос» в ответном матче квалификации Лиги конференций на выезде сыграет с «Шахтером» из Караганды. Начало матча - в 17:00 по Киеву.
Стал известен состав «Колоса» на матч.
«Колос»: Волынец, Золотов, Павловец, Новак, Черноморец, Богданов, Милько, Костышин, Ильин, Диего, Ситчинава
Запас: Маханьков, Ром, Петров, Гавриш, Сакив, Нуриев, Задоя, Нгамба, Чурко, Лысенко
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