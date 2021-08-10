Известен состав Колоса на матч с Шахтером Караганда

Команда из Коваливки сыграет ответный матч квалификации Лиги конференций

  • 10.08.2021 16:16
  • 1185 просмотров
  • 6 комментариев
Известен состав Колоса на матч с Шахтером Караганда
© ФК Колос

Сегодня, 10 августа «Колос» в ответном матче квалификации Лиги конференций на выезде сыграет с «Шахтером» из Караганды. Начало матча - в 17:00 по Киеву.

Стал известен состав «Колоса» на матч.

«Колос»: Волынец, Золотов, Павловец, Новак, Черноморец, Богданов, Милько, Костышин, Ильин, Диего, Ситчинава

Запас: Маханьков, Ром, Петров, Гавриш, Сакив, Нуриев, Задоя, Нгамба, Чурко, Лысенко

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 10.08.2021 16:53
    -1
    самый важный матч сегодня, удачи Колосу
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    saha-yakut
    online
      saha-yakut, 10.08.2021 16:53
    0
    Костышин судя по составу поменял тактическую схему. Буду надеяться только на победу Колоса.
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 10.08.2021 16:35
    0
    Ситчинава дубль
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    almost
      almost, 10.08.2021 16:32
    +1
    Хоть бы не замёрзли при +22*С.
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    Fanat
    online
      Fanat, 10.08.2021 16:29
    -1
    Ну Колос-не підведи!!!
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    salomon77757
    online
      salomon77757, 10.08.2021 16:24
    -2
    💪
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