Л. Киченок / Ниномия – Перес / Пешке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступление в парном разряде на турнире WTA 1000 в Монреале.



В матче первого круга украинка в дуэте с Макото Наномией из Японии сыграет против седьмых сеяных австралийки Эллен Перес и Кветы Пешке из Чехии. Встреча пройдет четвертым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.



Далее по сетке победительницы противостояния Ястремская / Остапенко – Ходзуми / Чжан.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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