Ливерпуль – Осасуна – 3:1. Видео голов и обзор матча

Английский «Ливерпуль» в товарищеском матче победил испанскую «Осасуну» со счетом 3:1. Дубль в этой игре оформил бразильский нападающий Роберто Фирмино.
Товарищеский матч
Ливерпуль (Англия) – Осасуна (Испания) – 3:1
Голы: 1:0 – Аресо, 14 (в свои ворота); 2:0 – Фирмино, 21; 3:0 – Фирмино, 41; 3:1 – Кике, 70.
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Источник — Sport.ua
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