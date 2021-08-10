Ястремская / Остапенко – Доден / Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступление в парном разряде на турнире WTA 1000 в Монреале.



В матче первого круга украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии должна была встретиться с японско-китайской парой Эри Ходзуми / Чжан Шуай, но соперницы снялись. Вместо них сыграют Осеан Доден (Франция) / Камилла Рахимова (Россия)

Матч пройдет четвертым запуском на корте №9. Ориентировочное время начала встречи – 23:50 по Киеву.





Далее по сетке победительницы противостояния Перес / Пешке – Л. Киченок / Наномия.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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