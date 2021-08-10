Даяна Ястремская – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 августа вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№50 WTA) сыграет дебютный матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Монреале.



В матче первого круга одиночного разряда украинка сразится против экс-третьей ракетки мира Слоан Стивенс (№62 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте Rogers и начнется в 18:00 по Киеву.



Это будет первая встреча теннисисток.



В следующем раунде победительница матча сыграет против лидера посева Арины Соболенко.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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