Даяна Ястремская – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 августа вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№50 WTA) сыграет дебютный матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Монреале.
В матче первого круга одиночного разряда украинка сразится против экс-третьей ракетки мира Слоан Стивенс (№62 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте Rogers и начнется в 18:00 по Киеву.
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет против лидера посева Арины Соболенко.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.