Сергей ЯЩЕНКО: «Колос способен выдать суперматч»

Специалист считает, что команда Руслана Костышина может минимально обыграть карагандинский «Шахтер»

  • 10.08.2021 10:02
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Сергей ЯЩЕНКО: «Колос способен выдать суперматч»
© ФК Колос

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Сергей Ященко поделился ожиданиями от ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций «Шахтера» (Караганда) – «Колос».
 
— Какие шансы на продолжение борьбы в Лиге конференций у «Колоса»?
— Учитывая тяжелый перелет в Казахстан и жару, которая там будет, очень сложно что-то предсказать по результату матча «Шахтер» (Караганда) — «Колос». Команда Костышина — непредсказуема. «Колос» способен выдать просто суперматч, причем против соперника выше классом, и в еврокубках тоже.
 
— Благодаря переносу матча 3-го тура УПЛ с «Минаем» «Колос» получил дополнительное время на подготовку. Но пойдет ли это на пользу команде?
— Передышка никому не помешает. Экономия сил, считаю, поможет «Колосу» выйти против казахстанцев в нормальном состоянии. Для «Колоса» очень важна функциональная готовность, свежесть в игре. Может, подопечные Костышина по игре соскучатся. Думаю, «Колос» может минимально обыграть карагандинский «Шахтер».         

Шахтер Караганда – Колос. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

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Источник — zbirna.com

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