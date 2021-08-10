Сергей ЯЩЕНКО: «Колос способен выдать суперматч»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Сергей Ященко поделился ожиданиями от ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций «Шахтера» (Караганда) – «Колос».



— Какие шансы на продолжение борьбы в Лиге конференций у «Колоса»?

— Учитывая тяжелый перелет в Казахстан и жару, которая там будет, очень сложно что-то предсказать по результату матча «Шахтер» (Караганда) — «Колос». Команда Костышина — непредсказуема. «Колос» способен выдать просто суперматч, причем против соперника выше классом, и в еврокубках тоже.



— Благодаря переносу матча 3-го тура УПЛ с «Минаем» «Колос» получил дополнительное время на подготовку. Но пойдет ли это на пользу команде?

— Передышка никому не помешает. Экономия сил, считаю, поможет «Колосу» выйти против казахстанцев в нормальном состоянии. Для «Колоса» очень важна функциональная готовность, свежесть в игре. Может, подопечные Костышина по игре соскучатся. Думаю, «Колос» может минимально обыграть карагандинский «Шахтер».

Шахтер Караганда – Колос. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций