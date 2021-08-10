Лидер мирового рейтинга не сыграет на Мастерсе в Цинциннати

Первая ракетка мира Новак Джокович пропустит турнир АТР 1000 в Цинциннати, который состоится на следующей неделе.
Действующий чемпион турнира сообщил болельщикам, что после Олимпиады ему нужно взять небольшую паузу. Серб вернется на корт ближе к Открытому чемпионата США (конец августа).
Отметим, что в текущем сезоне Джокович еще не играл на хардовых Мастерсах, но выиграл три турнира Grand Slam.
❤️ @CincyTennis pic.twitter.com/J1N19eKOp4— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 9, 2021
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Источник — Twitter
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