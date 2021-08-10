ВИДЕО. Яремчук сыграет в ЛЧ, Месси не в Париже, ставим на Легию

1. Ломаченко выйдет на бой в декабре

2. Месси не полетел в Париж

3. Яремчук заявлен на матчи ЛЧ

4. Прогноз на матч Легия - Динамо Загреб

Эти и другие важные новости дня смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.