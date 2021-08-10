Когда играет Ястремская? Расписание украинок в Монреале на 10 августа

Десятого августа украинские теннисистки начнут борьбу в рамках турнира WTA 1000 в Монреале.



На корты выйдут две представительницы Украины, но сыграют они три матча.



Даяна Ястремская (№50 WTA) начнет турнир матчем против экс-третьей ракетки мира Слоан Стивенс (№62 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте Rogers и начнется в 18:00 по Киеву.

Людмила Киченок и японка Макото Ниномия в первом круге сыграют против седьмых сеяных австралийки Эллен Перес и Кветы Пешке из Чехии. Встреча пройдет четвертым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.

Даяна Ястремская и Алена Остапенко из Латвии встретятся с японско-китайской парой Эри Ходзуми и Чжан Шуай. Встреча пройдет четвертым запуском на корте №9. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.

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