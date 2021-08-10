Динамо U-19 – Минай U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В перенесенном 1-м туре юношеская команда «Динамо» примет гостей из Закарпатья.
Поединок состоится в среду, 11 августа, на учебно-тренировочной базе «Динамо» в Вите-Литовской. Начало встречи запланировано на 12:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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