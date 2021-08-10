Монако – Спарта. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Монако» – «Спарта».

«Я уже детально делал аналитику этого противостояния перед первым поединком, сравнивая их уровень и возможности. Поэтому нет смысла повторяться. «Монако» сильнее практически по большинству компонентов. Это и бюджет, и уровень мастерства футболистов, многие из которых сборники.

Монегаски в первом матче в Праге победили со счетом 2:0. Да, безусловно, «Монако» пока что не набрал именно игровые кондиции, так как команда сыграла только два официальных матча. Кроме матча со «Спартой» монегаски в первом туре Лиги 1 сыграли вничью 1:1 с «Нантом». Кстати в поединке с «канарейками» Нико Ковач сделал определенную ротацию, что вполне естественно. Ряд ведущих футболистов вышли лишь на замену. Например, Бен Йеддер и Головин сыграли только по полчаса. А Фофана и Якобс провели на поле по 20 минут. А Сидибе вообще только 10 минут сыграл. А именитейший Сеск Фабрегас весь матч просидел в запасе.

Вне всякого сомнения, «Спарте» нечего терять. Я уверен, что пражане, вероятнее всего, будут играть раскованно, агрессивно и постараются очень активно начать игру, чтобы запрессинговать французский клуб. Но по итогам двух матчей дальше пройдет «Монако», - сказал Грозный.

Матч «Монако» – «Спарта» состоится 10-го августа. Начало встречи в 21:00.