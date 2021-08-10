Руслан КОСТЫШИН: «Попробуем пройти дальше. А то столько лететь сюда...»

Тренер прокомментировал матч Лиги конференций

  • 10.08.2021 00:05
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Руслан КОСТЫШИН: «Попробуем пройти дальше. А то столько лететь сюда...»
© koloskovalivka.com

Наставник «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал матч квалификации Лиги конференций против «Шахтера» Караганда, который во вторник пройдет в Казахстане.

«Очень долгий день. Еще задержали вылет на 2,5 часа, а лететь еще было приблизительно 6 часов. Сам перелет комфортный. Нам нужно было восстановиться после первого матча и оценить свои ошибки. Серия пенальти? Это специально не натренировать. Одно дело тренировка, а другое - в игре. Хочется, чтобы выполнили задачу в основное время. Думаю, игра не поменяется, будет такая же агрессивная игра».

«Постараемся пройти дальше. А то столько лететь, столько сидеть в аэропорту...», - сказал Костышин.

Первый матч завершился со счетом 0:0. Старт встречи в 17:00.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

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