Руслан КОСТЫШИН: «Попробуем пройти дальше. А то столько лететь сюда...»

Наставник «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал матч квалификации Лиги конференций против «Шахтера» Караганда, который во вторник пройдет в Казахстане.

«Очень долгий день. Еще задержали вылет на 2,5 часа, а лететь еще было приблизительно 6 часов. Сам перелет комфортный. Нам нужно было восстановиться после первого матча и оценить свои ошибки. Серия пенальти? Это специально не натренировать. Одно дело тренировка, а другое - в игре. Хочется, чтобы выполнили задачу в основное время. Думаю, игра не поменяется, будет такая же агрессивная игра».

«Постараемся пройти дальше. А то столько лететь, столько сидеть в аэропорту...», - сказал Костышин.

Первый матч завершился со счетом 0:0. Старт встречи в 17:00.