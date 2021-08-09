Динамо – Минай. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на пропущенный матч 1-го тура УПЛ «Динамо» – «Минай».

«Динамо» начало сезон в УПЛ с двух побед. Сначала киевляне уверенно обыграли «Верес» (4:0), а затем смогли победить в Запорожье «Зарю» (1:2). «Минай» на выходных не играл матч 3-го тура УПЛ с «Колосом», который сосредоточился на квалификации Лиги Конференций. Как итог, закарпатцы на данный момент сыграли один матч в новом сезоне. И это была победная встреча с «Александрией» (1:0).

В противостояниях с «Минаем» у «Динамо» стопроцентный показатель. Киевляне выиграли четыре из четырех поединков. Динамовцы дважды победили закарпатцев в Кубке Украины (3:1, 2:0) и дважды в рамках УПЛ прошлого сезона (4:0 и 3:0). Видно, что «Динамо» хорошо подготовилось к сезону. Видно, что киевская команда на ходу, хорошо играет.

Я думаю, «Минаю» будет тяжело. Тем более «Динамо» играет дома. Поставлю на победу киевлян в этой встрече», - сказал Козьбан.

Матч «Динамо» – «Минай» состоится 11-го августа. Начало встречи в 19:30.