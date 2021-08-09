Игорь ЦЫГАНЫК: «Интересно было бы увидеть в сборной Украины Маркевича»

Эксперт назвал своих кандидатов на пост наставника

  • 09.08.2021 23:24
  • 836 просмотров
  • 6 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Интересно было бы увидеть в сборной Украины Маркевича»
© fcrukh.com

Журналист Игорь Цыганык назвал тех тренеров, которые могли бы возглавить сборную Украины.

«Мне было бы интересно увидеть в сборной Украины Мирона Маркевича. У него есть своя философия игры и опыт. Тренер сборной - неблагодарная вещь. Тут не клуб, и если ты проиграл два-три раза, то уже проблема. У тебя нет времени погасить историю. Игроки приехали и уехали, а контакта уже с ними нет».

«Не стоит сейчас обсуждать других кандидатов. Если будет Ребров - обсудим его. Есть определенный набор тренеров, которые, я считаю, могли бы возглавить сборную. Тут и Ребров, и Маркевич, и Скрипник, и Григорчук, и Вернидуб. Они могли бы возглавить», - считает Цыганык.

Главным претендентом остается Сергей Ребров, а Маркевич ранее заявил, что покидает УАФ.

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Источник — Циганик LIVE

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    0933333333
    online
      0933333333, 10.08.2021 00:22
    0
    Что там интересного? Он долго запрягает, стиль конечно у него нинче модный, но постоянно одни и те же грабли
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 10.08.2021 00:02
    +2
    Он свой шанс прокакал
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    mist76
    online
      mist76, 09.08.2021 23:34
    +2
    Смущает что Маркевич 5 лет был функционером и не тренировал. По этому не интересно
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 09.08.2021 23:33
    +2
    Скрипник не подходит. Он долго запрягает, смотрит на качество игры и рост футболистов, а результат потом, не умеет играть в автобус, слишком интеллигентный.
    У Григорчука вообще непонятный уровень. Его постоянно пиарят, но на что способен неизвестно, все время в третьесортных командах без особо ярких выступлений.
    Вернидуб почти то же самое что Григорчук, только у него по-моему есть то, что надо для сборной - заставляет играть своих футболистов на пределе возможностей.
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    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 09.08.2021 23:32
    +3
    Якщо хочеться тупцювання на місці, то можна й Маркевича.
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    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 09.08.2021 23:29
    +3
    Совершено не интересно! нафталин сбу не нужен
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