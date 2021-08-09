Игорь ЦЫГАНЫК: «Интересно было бы увидеть в сборной Украины Маркевича»

Журналист Игорь Цыганык назвал тех тренеров, которые могли бы возглавить сборную Украины.
«Мне было бы интересно увидеть в сборной Украины Мирона Маркевича. У него есть своя философия игры и опыт. Тренер сборной - неблагодарная вещь. Тут не клуб, и если ты проиграл два-три раза, то уже проблема. У тебя нет времени погасить историю. Игроки приехали и уехали, а контакта уже с ними нет».
«Не стоит сейчас обсуждать других кандидатов. Если будет Ребров - обсудим его. Есть определенный набор тренеров, которые, я считаю, могли бы возглавить сборную. Тут и Ребров, и Маркевич, и Скрипник, и Григорчук, и Вернидуб. Они могли бы возглавить», - считает Цыганык.
Главным претендентом остается Сергей Ребров, а Маркевич ранее заявил, что покидает УАФ.
Источник — Циганик LIVE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
У Григорчука вообще непонятный уровень. Его постоянно пиарят, но на что способен неизвестно, все время в третьесортных командах без особо ярких выступлений.
Вернидуб почти то же самое что Григорчук, только у него по-моему есть то, что надо для сборной - заставляет играть своих футболистов на пределе возможностей.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.