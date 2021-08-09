Без Соломона, но с Исмаили. Шахтер готовится к битве в Лиге чемпионов

«Шахтер» провел тренировку перед ответным матчем против «Генка» в квалификации Лиги чемпионов.
Точно известно, что не сможет сыграть полузащитник Манор Соломон, получивший травму в прошлой встрече, а вот защитник Исмаили провел тренировку в общей группе.
Первый матч команда Роберто де Дзерби выиграла 2:1. Ответная игра состоится 10 августа, старт в 20:30.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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