Без Соломона, но с Исмаили. Шахтер готовится к битве в Лиге чемпионов

Команде предстоит ответный матч квалификации

  • 09.08.2021 21:25
  • 1005 просмотров
  • 3 комментария
Без Соломона, но с Исмаили. Шахтер готовится к битве в Лиге чемпионов
© shakhtar.com

«Шахтер» провел тренировку перед ответным матчем против «Генка» в квалификации Лиги чемпионов.

Точно известно, что не сможет сыграть полузащитник Манор Соломон, получивший травму в прошлой встрече, а вот защитник Исмаили провел тренировку в общей группе.

Первый матч команда Роберто де Дзерби выиграла 2:1. Ответная игра состоится 10 августа, старт в 20:30.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
      Face Control, 09.08.2021 22:26
    -1
    Удачи лучшие!
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    avk2307
    online
      avk2307, 09.08.2021 22:05
    0
    А где же Коноплянка? Он на всех рекламных носителях есть, а в заявке чего то отсутствует
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    Andre066
    online
      Andre066, 09.08.2021 21:54
    0
    Соломона нет - беда будет!!
    Это как Тайсон.
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