Виктор СКРИПНИК: «Сыграли против Динамо лучше, чем в финале Кубка Украины»

«Заря» в матче УПЛ уступила «Динамо» 1:2, однако наставник Виктор Скрипник считает, что футбол получился хорошим.

«Много эмоций после матча. Сейчас мы лучше сыграли с «Динамо», чем в финале Кубка. Я уверен в этом. В команде много новых игроков, нужно время. Мы лучше смотрелись, чем раньше с «Динамо». Был шанс вернуться, забей мы пенальти. Было старание, за что я благодарен. Пытались отыграться, действовали в атаку».

«Мне кажется, «Динамо» было тяжело».

«Арендованные у «Динамо»? Я это не решаю. Так решили руководители, и когда мы их брали, то знали, что они не смогут против киевлян выйти», - сказал Скрипник.