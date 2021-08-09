Бенфика – Спартак. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Эксперт дал прогноз на матч Лиги чемпионов

  • 09.08.2021 19:00
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Бенфика – Спартак. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© twitter.com/SLBenfica

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» – «Спартак» Москва.

«Первая встреча в Москве завершилась победой португальского гранда со счетом 2:0. Голы за лиссабонцев забили во втором тайме Рафа Силва и Жилберто. Перед ответным противостоянием в квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» в рамках чемпионата Португалии обыграла на выезде «Морейренсе» (2:1). При чем лиссабонцы играли в меньшинстве с 56-й минуты. В свою очередь, «Спартак» в матче чемпионата России проиграл на своем поле «Нижнему Новгороду» (1:2).

«Бенфика» выиграла в Москве со счетом 2:0. Думаю, «Спартаку» будет сложно играть на выезде против «Бенфики». Надеюсь, что в этом поединке со «Спартаком» дебютирует за лиссабонскую команду украинский форвард Роман Яремчук. Может нападающий сборной Украины и гол забьет.

Поставлю на то, что «Бенфика» обыграет дома московскую команду и пройдет дальше», - сказал Козьбан.

Матч «Бенфика» – «Спартак» Москва состоится 10-го августа. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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