Шахтер – Генк. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Генк».
«Первый поединок в Бельгии завершился волевой победой «Шахтера». «Генк» выиграл первый тайм после гола Пауля Онучау. Но во второй половине встречи украинская команда благодаря голам Тете с пенальти и Алана Патрика сумела сделать камбэк и победить в итоге со счетом 1:2.
Впервые в истории играют «Шахтер» и «Генк», а потому в Украине это будет их второй матч.
До ответной встречи «Шахтер» в рамках УПЛ проиграл «Александрии», а «Генк» на выезде одержал победу над «Кортрейком» (1:2).
Поставлю на проход «Шахтера» в противостоянии с «Генком». Думаю, украинская команда пройдет дальше», - сказал Козьбан.
Матч «Шахтер» – «Генк» состоится 10-го августа. Начало встречи в 20:30.
Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.
Дмитрий Козьбан, Sport.ua
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