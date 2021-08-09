Шахтер – Генк. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч квалификации Лиги чемпионов

  • 09.08.2021 17:05
  • 726 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер – Генк. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© twitter.com/FCShakhtar

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Генк».

«Первый поединок в Бельгии завершился волевой победой «Шахтера». «Генк» выиграл первый тайм после гола Пауля Онучау. Но во второй половине встречи украинская команда благодаря голам Тете с пенальти и Алана Патрика сумела сделать камбэк и победить в итоге со счетом 1:2.

Впервые в истории играют «Шахтер» и «Генк», а потому в Украине это будет их второй матч.

До ответной встречи «Шахтер» в рамках УПЛ проиграл «Александрии», а «Генк» на выезде одержал победу над «Кортрейком» (1:2).

Поставлю на проход «Шахтера» в противостоянии с «Генком». Думаю, украинская команда пройдет дальше», - сказал Козьбан.

Матч «Шахтер» – «Генк» состоится 10-го августа. Начало встречи в 20:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
      Face Control, 09.08.2021 18:12
    0
    Великий Шахтёр пройдёт и это факт.
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