Шахтер – Генк. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Генк».

«Первый поединок в Бельгии завершился волевой победой «Шахтера». «Генк» выиграл первый тайм после гола Пауля Онучау. Но во второй половине встречи украинская команда благодаря голам Тете с пенальти и Алана Патрика сумела сделать камбэк и победить в итоге со счетом 1:2.

Впервые в истории играют «Шахтер» и «Генк», а потому в Украине это будет их второй матч.

До ответной встречи «Шахтер» в рамках УПЛ проиграл «Александрии», а «Генк» на выезде одержал победу над «Кортрейком» (1:2).

Поставлю на проход «Шахтера» в противостоянии с «Генком». Думаю, украинская команда пройдет дальше», - сказал Козьбан.

Матч «Шахтер» – «Генк» состоится 10-го августа. Начало встречи в 20:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.