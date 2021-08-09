Шериф - Црвена Звезда. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шериф» - «Црвена Звезда».
«Первый поединок в Белграде завершился вничью 1:1. На гол представителя «Шерифа» Кастаньеды сербы ответили точным ударом Дьони. Во второй тайме «Црвена Звезда» осталась в меньшинстве, но смогла не пропустить в такой ситуации.
Перед ответной встречей команда из Белграда в рамках Суперлиги Сербии обыграла «Напредак» со счетом 1:0, что позволило ей остаться на втором месте в турнирной таблице. «Шериф» украинского тренера Юрия Вернидуба уверенно со счетом 7:1 победил «Динамо-Авто» в матче чемпионата Молдовы.
Интересный матч будет. Хоть они 1:1 сыграли в Белграде, мне кажется, «Цврена Звезда» посильнее «Шерифа». Я все-таки поставлю на проход сербской команды», - сказал Козьбан.
Матч «Шериф» - «Црвена Звезда» состоится 10-го августа. Начало встречи в 20:00.
Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.
Дмитрий Козьбан, Sport.ua
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