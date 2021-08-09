Шериф - Црвена Звезда. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Команды сыграют в квалификации Лиги чемпионов

  • 09.08.2021 16:18
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Шериф - Црвена Звезда. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Станкович

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шериф» - «Црвена Звезда».

«Первый поединок в Белграде завершился вничью 1:1. На гол представителя «Шерифа» Кастаньеды сербы ответили точным ударом Дьони. Во второй тайме «Црвена Звезда» осталась в меньшинстве, но смогла не пропустить в такой ситуации.

Перед ответной встречей команда из Белграда в рамках Суперлиги Сербии обыграла «Напредак» со счетом 1:0, что позволило ей остаться на втором месте в турнирной таблице. «Шериф» украинского тренера Юрия Вернидуба уверенно со счетом 7:1 победил «Динамо-Авто» в матче чемпионата Молдовы.

Интересный матч будет. Хоть они 1:1 сыграли в Белграде, мне кажется, «Цврена Звезда» посильнее «Шерифа». Я все-таки поставлю на проход сербской команды», - сказал Козьбан.

Матч «Шериф» - «Црвена Звезда» состоится 10-го августа. Начало встречи в 20:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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