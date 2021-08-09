Славия – Ференцварош. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Славия» Прага – «Ференцварош».
«Первый матч в Венгрии выиграл «Ференцварош» со счетом 2:0 после автогола Тараса Качарабы и реализованного пенальти Игоря Харатина.
Перед ответными поединками «Славия» и «Ференцварош» пропустили свои матчи на внутренней арене, сосредоточившись на еврокубках.
В своей истории чешская и венгерская команды встречались 11 раз (по 4 победы в активе «Славии» и «Ференцвароша», а также 3 ничьи).
Поставлю все-таки на проход «Ференцвароша». Думаю, венгры удержат преимущество. Хотя «Славия» - хорошая команда и тяжело будет коллективу из Будапешта. Но все-таки поверю в «Ференцвароша» и поставлю на его проход дальше в квалификации», - сказал Козьбан.
Матч «Славия» Прага – «Ференцварош» состоится 10-го августа. Начало встречи в 20:00.
Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.
Дмитрий Козьбан, Sport.ua
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