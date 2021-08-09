В матче с Зарей Динамо отметило два юбилея

В матче с «Зарей» (2:1) «Динамо» одержало 650-ю победу в чемпионатах Украины, став первым клубом, достигшим этого рубежа. 355 раз киевляне добивались успеха дома и 295 - в гостях.
Кроме того, динамовцы отпраздновали 30-ю викторию во всех турнирах под руководством Мирчи Луческу. С румынским тренером бело-синие выиграли 22 встречи в УПЛ, 5 - в еврокубках, 2 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины.
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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