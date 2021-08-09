Главные интриги нового сезона УПЛ

Сможет ли "Шахтер" вернуться на вершину?

Донецкий клуб существенно изменился в летнее межсезонье. В клуб пришел новый тренер, известный благодаря работе в "Сассуоло" - Роберто Де Дзерби. Итальянец ставит команде тотальный контроль мяча и высокий прессинг.

Кроме того, "Шахтер" приобрел ряд игроков, потратив на трансферы около 40 млн евро. Пришли защитник Марлон ( "Сассуоло"), хавбек Педриньо ( "Бенфика") и нападающий Лассина Траоре ( "Аякс").

Все эти изменения не могут произойти без последствий. Тренеру нужно время на внедрение новых идей, а игрокам - на адаптацию. Но в итоге "горняки" должны выйти на новый уровень игры и навязать "Динамо" серьезную борьбу за чемпионство. Коэффициент на победу «горняков» в УПЛ - 1,57.

Сохранит "Динамо" чемпионство?

"Динамо", несмотря на солидные выплаты от УЕФА за еврокубки, не подписывали звездных новичков, а только залатало дыры в составе. Взяли двух нападающих - Шкурина с ЦСКА (аренда) и Рамиреса с ГАКа (приобретение за около 2 млн евро), а также - полузащитника Дениса Антюх с "Колоса".

Но главное для киевлян - сохранение на посту тренера Мирчи Луческу. Румынский специалист за год работы в "Динамо" вернул "бело-синим" уверенность и, что более важно, результат и трофеи.

Да, эти результаты частично были достигнуты на фоне спада "Шахтера". Поэтому будет еще интереснее наблюдать, сможет ли "Динамо" Луческу снова обойти "горняков", но уже с другим тренером и более качественным составом. Чемпионство киевлян 1xBet оценивает в 2,25.

Кто же получит бронзу?

"Заря" два сезона подряд принимала бронзовые награды чемпионата Украины, причем в обоих случаях до последнего претендовала на серебро. Команда Скрипника существенно обновилась в межсезонье, что уже стало привычным явлением для луганчан. "Заря" все равно остается главным претендентом на бронзу (коэффициент - 2).

Также стоит присмотреться к "Ворсклы" Максимова. У команды подобрался хороший коллектив, а главный тренер вернул игрокам уверенность. Еще один кандидат - "Днепр-1", который, по мнению многих экспертов, имеет третий по силе состав в УПЛ после грандов. Посмотрим, что сможет предложить в тактическом плане хорватский наставник Йовичевич.

И неочевиден претендент в борьбе за бронзу - "Колос". Команда уже в первом своем сезоне УПЛ заняла 6 место и вышла в еврокубки через плей-офф, а в следующем стала четвертой. Почему бы уже сейчас не посягнуть на медаль?

Какие кандидаты на вылет?

УПЛ завершила свое планомерное расширение до 16 команд. Отныне 2 коллектива будут вылетать напрямую, а еще 2 команды - играть переходные матчи. Главный аутсайдер чемпионата - "Проходи". Закарпатская команда заняла последнее место в прошлом сезоне, но сохранила место в элитном дивизионе благодаря снятию "Олимпика".

Не стоит ожидать высоких достижений и от новичков - "Черноморец", "Металлиста-1925" и "Вереса". Как правило, командам нужно много времени для адаптации в УПЛ. Также среди кандидатов на вылет - уже традиционно "Львов". "Ингулец", который занял 12 место в прошлом сезоне, стал кадрово сильнее межсезонье и может снова финишировать в нижней части таблицы. Как видим, кандидатов последние 4 позиции достаточно.

Делайте ставки на чемпионат Украины на сайте надежного букмекера 1xBet!

