Главные интриги нового сезона УПЛ

1xBet дает прогноз на новый сезон чемпионата Украины

  • 09.08.2021 13:01
  • 437 просмотров
  • 3 комментария
Главные интриги нового сезона УПЛ

Сможет ли "Шахтер" вернуться на вершину?

Донецкий клуб существенно изменился в летнее межсезонье. В клуб пришел новый тренер, известный благодаря работе в "Сассуоло" - Роберто Де Дзерби. Итальянец ставит команде тотальный контроль мяча и высокий прессинг.

Кроме того, "Шахтер" приобрел ряд игроков, потратив на трансферы около 40 млн евро. Пришли защитник Марлон ( "Сассуоло"), хавбек Педриньо ( "Бенфика") и нападающий Лассина Траоре ( "Аякс").

Все эти изменения не могут произойти без последствий. Тренеру нужно время на внедрение новых идей, а игрокам - на адаптацию. Но в итоге "горняки" должны выйти на новый уровень игры и навязать "Динамо" серьезную борьбу за чемпионство. Коэффициент на победу «горняков» в УПЛ - 1,57.

Сохранит "Динамо" чемпионство?

"Динамо", несмотря на солидные выплаты от УЕФА за еврокубки, не подписывали звездных новичков, а только залатало дыры в составе. Взяли двух нападающих - Шкурина с ЦСКА (аренда) и Рамиреса с ГАКа (приобретение за около 2 млн евро), а также - полузащитника Дениса Антюх с "Колоса".

Но главное для киевлян - сохранение на посту тренера Мирчи Луческу. Румынский специалист за год работы в "Динамо" вернул "бело-синим" уверенность и, что более важно, результат и трофеи.

Да, эти результаты частично были достигнуты на фоне спада "Шахтера". Поэтому будет еще интереснее наблюдать, сможет ли "Динамо" Луческу снова обойти "горняков", но уже с другим тренером и более качественным составом. Чемпионство киевлян 1xBet оценивает в 2,25.

Кто же получит бронзу?

"Заря" два сезона подряд принимала бронзовые награды чемпионата Украины, причем в обоих случаях до последнего претендовала на серебро. Команда Скрипника существенно обновилась в межсезонье, что уже стало привычным явлением для луганчан. "Заря" все равно остается главным претендентом на бронзу (коэффициент - 2).

Также стоит присмотреться к "Ворсклы" Максимова. У команды подобрался хороший коллектив, а главный тренер вернул игрокам уверенность. Еще один кандидат - "Днепр-1", который, по мнению многих экспертов, имеет третий по силе состав в УПЛ после грандов. Посмотрим, что сможет предложить в тактическом плане хорватский наставник Йовичевич.

И неочевиден претендент в борьбе за бронзу - "Колос". Команда уже в первом своем сезоне УПЛ заняла 6 место и вышла в еврокубки через плей-офф, а в следующем стала четвертой. Почему бы уже сейчас не посягнуть на медаль?

Какие кандидаты на вылет?

УПЛ завершила свое планомерное расширение до 16 команд. Отныне 2 коллектива будут вылетать напрямую, а еще 2 команды - играть переходные матчи. Главный аутсайдер чемпионата - "Проходи". Закарпатская команда заняла последнее место в прошлом сезоне, но сохранила место в элитном дивизионе благодаря снятию "Олимпика".

Не стоит ожидать высоких достижений и от новичков - "Черноморец", "Металлиста-1925" и "Вереса". Как правило, командам нужно много времени для адаптации в УПЛ. Также среди кандидатов на вылет - уже традиционно "Львов". "Ингулец", который занял 12 место в прошлом сезоне, стал кадрово сильнее межсезонье и может снова финишировать в нижней части таблицы. Как видим, кандидатов последние 4 позиции достаточно.

Делайте ставки на чемпионат Украины на сайте надежного букмекера 1xBet! 
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    FootFun
    online
      FootFun, 09.08.2021 13:36
    0
    Когда уже нубы со спирт уа начнут читать что они публикуют?
    Ссылка
    FootFun
    online
      FootFun, 09.08.2021 13:35
    0
    А что это за аутсайдер такой у нас "Проходи"????
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 09.08.2021 13:22
    0
    Надо ставить на Динамо - и коэффициент выше и игра лучше. Три тура, а кроты уже сдулись!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности