ВИДЕО. Месси близок к ПСЖ, Ярмоленко к Турции, ставим на Десну

1. Месси подпишет контракт с ПСЖ

2. Ребров всё ближе к посту главного тренера сборной

3. Галатасарай заинтересован в Ярмоленко

4. Прогноз на матч Десна - Ингулец

Эти и другие важные новости дня смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.