ТаТоТаке. Первая лажа Де Дзерби. Все же Ребров

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  • 09.08.2021 11:30
  • 580 просмотров
  • 1 комментарий
ТаТоТаке. Первая лажа Де Дзерби. Все же Ребров
© ТаТоТаке

Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков анализируют главные события 3 тура УПЛ. Почему Динамо не имело проблем с Зарей? Почему провалился Шахтер? Удалось ли возвращения Кучука?
 
Кроме того поговорим и о Сергее Реброве во главе сборной Украины и то, почему и на кого обиделся Мирон Маркевич.

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Источник — ТаТоТаке

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 09.08.2021 11:35
    0
    Де Дзебри = лажа
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