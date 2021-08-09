ТаТоТаке. Первая лажа Де Дзерби. Все же Ребров

Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков анализируют главные события 3 тура УПЛ. Почему Динамо не имело проблем с Зарей? Почему провалился Шахтер? Удалось ли возвращения Кучука?



Кроме того поговорим и о Сергее Реброве во главе сборной Украины и то, почему и на кого обиделся Мирон Маркевич.