В четверг, 12-го августа, на стадионе «Макдиармид Парк» в городе Перт (Шотландия) состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между местным «Сент-Джонстоном» и турецким «Галатасараем». Начало поединка запланировано на 21:00 по киевскому времени. Главным арбитром встречи будет Андрис Трейманис из Латвии.
Первый поединок команд в Стамбуле завершился сенсационной ничьей. Тогда команды обменялись забитыми мячами, а «Галатасарай» потерял своего вратаря и капитана Фернандо Муслеру, который был удален. Шансы команд остались равными. В следующем раунде квалификации второго по престижности клубного турнира Европы победителя этого противостояния уже ждет датский «Раннерс». Проигравший опустится в Лигу Конференций.
«Сент-Джонстон»
Команда Каллума Дэвидсона по итогам минувшего сезона заняла лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, однако смогла выиграть Кубок страны, в финале переиграв «Хиберниан», и вышла в Лигу Европы. В групповом раунде Лиги Европы «Сент-Джонстон» еще не участвовал, всегда уступая в квалификации. Сейчас он тоже не является фаворитом противостояния. Ничья в первом поединке с «Галатасараем» оставляет «святым» отличные шансы на проход.
Новый сезон шотландского Премьершипа бывшая команда украинца Сергея Балтачи начала не совсем удачно. «Сент-Джонстон» провел два матча и оба сыграл вничью. Подопечные Дэвидсона не смогли победить «Росс Каунти» и «Мотеруэлл», хотя в обеих встречах были фаворитами. Таким образом, в новом сезоне «святые» все свои матчи сыграли вничью.
«Галатасарай»
Стамбульская команда начала свой нынешний европейский путь с Лиги чемпионов. Там «львы» во втором раунде квалификации дважды без шансов уступили голландскому ПСВ и опустились в Лигу Европы. Думалось, что в матче с «Сент-Джонстоном» «желто-красные» не должны испытать проблем, но не тут-то было. Ничья в первом поединке ставит под большое сомнение перспективы «Галатасарая» и во втором по престижности клубном турнире Старого Света.
Новый сезон чемпионата Турции стартует только на этих выходных, а вот прошлый подопечные Фатиха Терима завершили на второй строчке в турнирной таблице, лишь по дополнительным показателям уступив чемпионство «Бешикташу».
История встреч
Первый поединок соперников, состоявшийся на прошлой неделе, стал первым очным противостоянием команд в истории.
Ориентировочные составы
«Сент-Джонстон»: Кларк, Гордон, Маккарт, Керр, Руни, Девайн, Макканн, Дэвидсон, Вазерспун, Кейн, Хендри.
«Галатасарай»: Балабан, Буй, Луиндама, Маркан, Ван Анхолт, Туран, Кара, Бабел, Антюркоглу, Диане, Кутлу.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.98 по линии Parimatch.
12 августа, четверг
|«Сент-Джонстон» – «Галатасарай»
|Перт. Стадион «Макдиармид Парк». 21:00
|ТВ-трансляция - нет
|Прогноз Sport.ua — 0:2
Источник — Sport.ua
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