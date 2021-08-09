Монреаль. Людмила Киченок и Ястремская выступят в парном разряде

Людмила Киченок и японка Макото Ниномия в первом круге сыграют против седьмых сеяных австралийки Эллен Перес и Кветы Пешке из Чехии
Даяна Ястремская и Алена Остапенко из Латвии встретятся с японско-китайской парой Эри Ходзуми и Чжан Шуай.
В случае победы в своих матчах украинки сыграют друг против друга во втором круге парного турнира.
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Источник — Большой теннис Украины
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