Разбили губу бутылкой. Матч Монпелье и Марселя прерван из-за болельщиков

Матч 1–го тура чемпионата Франции «Монпелье» – «Марсель» (2:3) был прерван из-за поведения болельщиков хозяев.
Когда игроки «Марселя» праздновали гол, болельщики хозяев поля бросали бутылки на поле и разбили губу игроку гостей Валентену Ронжье, который находился в запасе.
Диктор попросил болельщиков успокоиться, а главный арбитр Жереми Пиньяр не некоторое прервал матч. Зритель, который попал в игрока бутылкой, был быстро установлен и выведен со стадиона.
Лига 1. 1-й тур
«Монпелье» – «Марсель» – 2:3
Голы: Перес, 30 (автогол), Лаборд, 34 – Дженгиз Юндер, 68, Пайет, 75, 80.
«Монпелье»: Берто, Козза (Суке, 88), Самбия (Ристич, 88), Тулер, Ферри, Молле, Шотар (Леруа, 84), Эстев, Делор, Лаборд (Макуана, 84), Вахи (Мавидиди, 63).
«Марсель»: Манданда, Перес, Салиба, Балерди, Жерсон (Бенедетто, 63), Гендузи, Камара, Гей, Пайет, Дженгиз Юндер (Луис Энрике, 86), де ла Фуэнте (Дьенг, 89).
Предупреждение: Перес, 44.
Судья: Пиньяр.
8 августа. Монпелье. Стадион «Моссон».
Другие матчи игрового дня
- Ренн – Ланс – 1:1
- Бордо – Клермон – 0:2
- Ницца – Реймс – 0:0
- Сент–Этьен – Лорьян – 1:1
- Страсбур – Анже – 0:2
- Мец – Лилль – 3:3
- Монпелье – Марсель – 2:3
Источник — Sport.ua
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