Разбили губу бутылкой. Матч Монпелье и Марселя прерван из-за болельщиков

Болельщики хозяев поля бросали бутылки попали в игрока гостей Валентена Ронжье

  • 09.08.2021 00:59
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Разбили губу бутылкой. Матч Монпелье и Марселя прерван из-за болельщиков

Матч 1–го тура чемпионата Франции «Монпелье» – «Марсель» (2:3) был прерван из-за поведения болельщиков хозяев.

Когда игроки «Марселя» праздновали гол, болельщики хозяев поля бросали бутылки на поле и разбили губу игроку гостей Валентену Ронжье, который находился в запасе.

Диктор попросил болельщиков успокоиться, а главный арбитр Жереми Пиньяр не некоторое прервал матч. Зритель, который попал в игрока бутылкой, был быстро установлен и выведен со стадиона.

Лига 1. 1-й тур

«Монпелье» – «Марсель» – 2:3

Голы: Перес, 30 (автогол), Лаборд, 34 – Дженгиз Юндер, 68, Пайет, 75, 80.

«Монпелье»: Берто, Козза (Суке, 88), Самбия (Ристич, 88), Тулер, Ферри, Молле, Шотар (Леруа, 84), Эстев, Делор, Лаборд (Макуана, 84), Вахи (Мавидиди, 63).

«Марсель»: Манданда, Перес, Салиба, Балерди, Жерсон (Бенедетто, 63), Гендузи, Камара, Гей, Пайет, Дженгиз Юндер (Луис Энрике, 86), де ла Фуэнте (Дьенг, 89).

Предупреждение: Перес, 44.

Судья: Пиньяр.

8 августа. Монпелье. Стадион «Моссон».

Другие матчи игрового дня

  • Ренн – Ланс – 1:1
  • Бордо – Клермон – 0:2
  • Ницца – Реймс – 0:0
  • Сент–Этьен – Лорьян – 1:1
  • Страсбур – Анже – 0:2
  • Мец – Лилль – 3:3
  • Монпелье – Марсель – 2:3
     
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Источник — Sport.ua

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