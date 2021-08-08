Лионель МЕССИ: «ПСЖ - один из вариантов, но пока ничего не решено»

Форвард Лионель Месси подтвердил, что имеет предложение от ПСЖ, однако легенда «Барселоны» пока не решил, где продолжать карьеру.
«ПСЖ - это возможность, но я еще ни о чем не договорился. В моих услугах заинтересованы несколько команд, но пока ничего не определено. Однако, конечно, мы ведем переговоры».
«Хотелось бы попрощаться с «Барселоной» не так», - сказал Месси.
Сообщается, что ПСЖ объявит о переходе аргентинца на следующей неделе.
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Источник — Sky Sports
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