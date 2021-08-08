Лионель МЕССИ: «ПСЖ - один из вариантов, но пока ничего не решено»

Форвард может перебраться в Париж

  • 08.08.2021 20:28
  • 914 просмотров
  • 1 комментарий
Лионель МЕССИ: «ПСЖ - один из вариантов, но пока ничего не решено»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Лионель Месси подтвердил, что имеет предложение от ПСЖ, однако легенда «Барселоны» пока не решил, где продолжать карьеру.

«ПСЖ - это возможность, но я еще ни о чем не договорился. В моих услугах заинтересованы несколько команд, но пока ничего не определено. Однако, конечно, мы ведем переговоры».

«Хотелось бы попрощаться с «Барселоной» не так», - сказал Месси.

Сообщается, что ПСЖ объявит о переходе аргентинца на следующей неделе.

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Источник — Sky Sports

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.08.2021 20:33
    +1
    Думаю Месси хорошо бы прижился в Баварии. Там креативная команда, бегущая.
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