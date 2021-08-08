Первый топ-матч сезона УПЛ. Составы на игру Заря - Динамо

В 3-м туре УПЛ состоится первый топ-поединок нынешнего сезона. В 19:30 «Заря» на своем поле примет «Динамо».
Известно, что тренер киевлян из-за проблем со здоровьем на матч не приехал.
Отметим, что у киевлян даже в запасе нет форвардов Ильи Шкурина и Эрика Рамиреса, а в старте в центре нападения, видимо, снова сыграет Денис Гармаш.
Заря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Хомченовский, Назарина, Кочергин, Кристиан, Громов, Аллахьяр, Шахаб
В запасе: Мацапура, Руфати, Снурницын, Жуниор, Цвек, Кабаев, Лунев, Фримпонг, Гладкий
Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Родригеш, Гармаш
В запасе: Бойко, Тымчик, Караваев, Шепелев, Де Пена, Леднев, Андриевский, Сидклей, Кулач
Источник — Sport.ua
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А тут гоп-топ и 0:3.)
Рамирес то ладно , ещё не притерся , но я так понимаю Шкурин повторит путь Клейтона в ДК?
Неужели ещё один трансфер без согласования с Дедом ?
Рамирес то ладно , ещё не притерся , но я так понимаю Шкурин повторит путь Клейтона в ДК?
Неужели ещё один трансфер без согласования с Дедом ?
Рамирес то ладно , ещё не притерся , но я так понимаю Шкурин повторит путь Клейтона в ДК?
Неужели ещё один трансфер без согласования с Дедом ?
Рамирес то ладно , ещё не притерся , но я так понимаю Шкурин повторит путь Клейтона в ДК?
Неужели ещё один трансфер без согласования с Дедом ?
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