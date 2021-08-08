Первый топ-матч сезона УПЛ. Составы на игру Заря - Динамо

Первая и третья команды минувшего сезона

  • 08.08.2021 18:28
  • 3099 просмотров
  • 17 комментариев
Первый топ-матч сезона УПЛ. Составы на игру Заря - Динамо
© zarya-lugansk.com

В 3-м туре УПЛ состоится первый топ-поединок нынешнего сезона. В 19:30 «Заря» на своем поле примет «Динамо».

Известно, что тренер киевлян из-за проблем со здоровьем на матч не приехал.

Отметим, что у киевлян даже в запасе нет форвардов Ильи Шкурина и Эрика Рамиреса, а в старте в центре нападения, видимо, снова сыграет Денис Гармаш.

Заря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Хомченовский, Назарина, Кочергин, Кристиан, Громов, Аллахьяр, Шахаб

В запасе: Мацапура, Руфати, Снурницын, Жуниор, Цвек, Кабаев, Лунев, Фримпонг, Гладкий

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Родригеш, Гармаш

В запасе: Бойко, Тымчик, Караваев, Шепелев, Де Пена, Леднев, Андриевский, Сидклей, Кулач

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BUCH
    online
      BUCH, 08.08.2021 19:15
    0
    serge_kr, 08.08.2021 18:40
    Набрали игроков в нападение, а играет Гармаш, ну и сброд киевский
    А у тебя походу пукан взорвало... Как так
    Ссылка
    Анатолий Басов
    online
      Анатолий Басов, 08.08.2021 19:14
    0
    Антюха сорвали с Колоса и даже в протоколе нет. Жаль парня, но подаждем
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.08.2021 19:05
    +1
    avk2307, 08.08.2021 19:03
    А зачем тогда Шкурина и Рамиреса брали ? Чтобы Гармаш конкуренцию чувствовал?
    Что б не расслаблялся
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.08.2021 19:05
    0
    avk2307, 08.08.2021 19:03
    А зачем тогда Шкурина и Рамиреса брали ? Чтобы Гармаш конкуренцию чувствовал?
    Ссылка
    almost
      almost, 08.08.2021 19:05
    0
    Первый был 1925 - ЧО.
    А тут гоп-топ и 0:3.)
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 08.08.2021 19:05
    +1
    Наверное Шкурина и Рамиреса на Минай берегут. После победы над Александрией и вчерашних событий это будет тоже топ матч
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 08.08.2021 19:03
    0
    А зачем тогда Шкурина и Рамиреса брали ? Чтобы Гармаш конкуренцию чувствовал?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 08.08.2021 18:59
    0
    APL, 08.08.2021 18:59
    А на рахунок Тимчука, як не крути, але поляк надійніше поки в обороні, а сьогодні оборона буде працювати, Зоря це не Верес
    Тимчика
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 08.08.2021 18:59
    0
    __Funny_Cat__, 08.08.2021 18:41
    Странно что Тымчик не в основе . Так же хотелось бы увидеть Леднева .
    Рамирес то ладно , ещё не притерся , но я так понимаю Шкурин повторит путь Клейтона в ДК?
    Неужели ещё один трансфер без согласования с Дедом ?
    А на рахунок Тимчука, як не крути, але поляк надійніше поки в обороні, а сьогодні оборона буде працювати, Зоря це не Верес
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 08.08.2021 18:53
    -1
    Родригеш такое дно
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.08.2021 18:49
    0
    __Funny_Cat__, 08.08.2021 18:41
    Странно что Тымчик не в основе . Так же хотелось бы увидеть Леднева .
    Рамирес то ладно , ещё не притерся , но я так понимаю Шкурин повторит путь Клейтона в ДК?
    Неужели ещё один трансфер без согласования с Дедом ?
    Так он забивал же на сборах
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 08.08.2021 18:47
    +1
    __Funny_Cat__, 08.08.2021 18:41
    Странно что Тымчик не в основе . Так же хотелось бы увидеть Леднева .
    Рамирес то ладно , ещё не притерся , но я так понимаю Шкурин повторит путь Клейтона в ДК?
    Неужели ещё один трансфер без согласования с Дедом ?
    Ну там ще трансфером важко назвати, лише оренда
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 08.08.2021 18:46
    +3
    serge_kr, 08.08.2021 18:40
    Набрали игроков в нападение, а играет Гармаш, ну и сброд киевский
    Сброд вчора грав
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 08.08.2021 18:41
    +2
    serge_kr, 08.08.2021 18:40
    Набрали игроков в нападение, а играет Гармаш, ну и сброд киевский
    И забивает , в отличии от всяких пердиньев
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 08.08.2021 18:41
    0
    Странно что Тымчик не в основе . Так же хотелось бы увидеть Леднева .
    Рамирес то ладно , ещё не притерся , но я так понимаю Шкурин повторит путь Клейтона в ДК?
    Неужели ещё один трансфер без согласования с Дедом ?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.08.2021 18:40
    -9
    Набрали игроков в нападение, а играет Гармаш, ну и сброд киевский
    Ссылка
    Poltava
    online
      Poltava, 08.08.2021 18:36
    +3
    Гармаш в нападении, сильно
    Ссылка
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