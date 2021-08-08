Первый топ-матч сезона УПЛ. Составы на игру Заря - Динамо

В 3-м туре УПЛ состоится первый топ-поединок нынешнего сезона. В 19:30 «Заря» на своем поле примет «Динамо».

Известно, что тренер киевлян из-за проблем со здоровьем на матч не приехал.

Отметим, что у киевлян даже в запасе нет форвардов Ильи Шкурина и Эрика Рамиреса, а в старте в центре нападения, видимо, снова сыграет Денис Гармаш.

Заря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Хомченовский, Назарина, Кочергин, Кристиан, Громов, Аллахьяр, Шахаб

В запасе: Мацапура, Руфати, Снурницын, Жуниор, Цвек, Кабаев, Лунев, Фримпонг, Гладкий

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Родригеш, Гармаш

В запасе: Бойко, Тымчик, Караваев, Шепелев, Де Пена, Леднев, Андриевский, Сидклей, Кулач