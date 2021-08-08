Тренер Бенфики: «Предсезонка Яремчука пройдет в ЛЧ и чемпионате»

Украинцу нужно быть готовым сразу показывать свой уровень

  • 08.08.2021 19:11
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  • 1 комментарий
Тренер Бенфики: «Предсезонка Яремчука пройдет в ЛЧ и чемпионате»
© twitter.com/SLBenfica

Наставник «Бенфики» Жорже Жезуш пока не дал новичку Роману Яремчуку дебютировать в новой команде, однако готов к тому, что украинскому форварду придется сразу показывать себя в официальных матчах.

«Вчера я думал выпустить Яремчука на замену в матче чемпионата, и сделал бы это, если бы счет в нашу пользу был более крупным».

«Сложно менять шины автомобиля во время движения, но нам придется пойти на риск. Времени у новых игроков нет».

«Предсезонка Яремчука пройдет в матчах Лиги чемпионов и чемпионата», - сказал Жезуш.

10 августа «Бенфика» на своем поле сыграет ответный матч квалификации ЛЧ против «Спартака».

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Источник — ФК Бенфика

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
      dd dent, 08.08.2021 19:15
    0
    Как бы ещё не пришлось пожалеть ему относительно перехода этого, хотя время покажет, но шо то не оч то сильно рассчитывают они на него
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