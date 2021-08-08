Тренер Бенфики: «Предсезонка Яремчука пройдет в ЛЧ и чемпионате»

Наставник «Бенфики» Жорже Жезуш пока не дал новичку Роману Яремчуку дебютировать в новой команде, однако готов к тому, что украинскому форварду придется сразу показывать себя в официальных матчах.

«Вчера я думал выпустить Яремчука на замену в матче чемпионата, и сделал бы это, если бы счет в нашу пользу был более крупным».

«Сложно менять шины автомобиля во время движения, но нам придется пойти на риск. Времени у новых игроков нет».

«Предсезонка Яремчука пройдет в матчах Лиги чемпионов и чемпионата», - сказал Жезуш.

10 августа «Бенфика» на своем поле сыграет ответный матч квалификации ЛЧ против «Спартака».