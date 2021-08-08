Юрий ВИРТ: «До футболистов Вереса, наверное, не доходит»

Тренер разочарован последними результатами

  • 08.08.2021 17:50
  • 2223 просмотра
  • 5 комментариев
Юрий ВИРТ: «До футболистов Вереса, наверное, не доходит»
© nkveres.com

Наставник «Вереса» Юрий Вирт крайне недоволен поражением от «Руха» со счетом 1:2 в матче 3-го тура УПЛ.

«До футболистов, наверное, не доходит, потому что мы уступили во второй игре кряду. На десятой минуте уже 0:2. Конечно, потом уже рисковали максимально. Мы забили гол, но было очень тяжело».

«Пошли большими силами вперед, старались отыграться. За это парням благодарность», — сказал Вирт.

«Верес» по итогам трех туров набрал 1 очко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
      PFCLviv, 08.08.2021 19:13
    -1
    Александр Ад, 08.08.2021 18:03
    важко граті складом першої лігі,в УПЛ.Треба Вересу підсіліватися досвідченимі гравцямі
    Як підсилитись без бабла з "львівського шапіто"?!
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 08.08.2021 18:40
    +1
    Александр Ад, 08.08.2021 18:03
    важко граті складом першої лігі,в УПЛ.Треба Вересу підсіліватися досвідченимі гравцямі
    100 % , що Вересу, що Чорноморцю…
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 08.08.2021 18:08
    +1
    Прям урок как признать себя херовым тренером не признавая этого.
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    Yura Юрий
      Yura Юрий, 08.08.2021 18:04
    +3
    значит хреново доносишь, Юра тренер ответственный за результат.
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 08.08.2021 18:03
    +4
    важко граті складом першої лігі,в УПЛ.Треба Вересу підсіліватися досвідченимі гравцямі
    Ссылка
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