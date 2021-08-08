Юрий ВИРТ: «До футболистов Вереса, наверное, не доходит»

Наставник «Вереса» Юрий Вирт крайне недоволен поражением от «Руха» со счетом 1:2 в матче 3-го тура УПЛ.

«До футболистов, наверное, не доходит, потому что мы уступили во второй игре кряду. На десятой минуте уже 0:2. Конечно, потом уже рисковали максимально. Мы забили гол, но было очень тяжело».

«Пошли большими силами вперед, старались отыграться. За это парням благодарность», — сказал Вирт.

«Верес» по итогам трех туров набрал 1 очко.