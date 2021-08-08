Экс-хавбек Миная перешел в Кремень

Ряды «Кремня» пополнил полузащитник Виталий Бойко. 23-летний футболист, ранее выступавший за «Черкащину», испанский «Сан-Рафаэль» и «Минай», специализируется на игре в опорной зоне и на позиции «под нападающим».
В минувшем сезоне украинской Премьер-лиги Бойко провел за «Минай» 8 матчей.
«Кремень» после трех туров чемпионата Первой лиги с 3 очками занимает 12-е место.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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