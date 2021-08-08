Андрей ЧЕКОТУН: «У Ротаня впереди большая тренерская карьера»

Экс-голкипер донецкого «Олимпика Андрей Чекотун рассказал о вызове в молодежную сборную Украины.
«Я был там один раз в Турции на «Antalya Cup». Очень хороший коллектив, хороший тренер. Сейчас может немного не везет с результатами, но думаю, если все задачи, которые ставит Руслан Ротань, все игроки будут выполнять, то, считаю, что все будет хорошо.
Ротань - очень амбициозный тренер, который имеет современный взгляд на футбол. У него впереди еще большая тренерская карьера.
Почему нет результата? Честно, я не могу сказать. Возможно, не везет, ведь игра есть. Сейчас в официальных матчах к отбору все будет хорошо, посмотрим», - сказал Чекотун.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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