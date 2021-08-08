Андрей ЧЕКОТУН: «У Ротаня впереди большая тренерская карьера»

Вратарь – о наставнике молодежной сборной Украины

  • 08.08.2021 10:45
  • 571 просмотр
  • 6 комментариев
Андрей ЧЕКОТУН: «У Ротаня впереди большая тренерская карьера»
© ФК Олимпик Донецк. Андрей Чекотун

Экс-голкипер донецкого «Олимпика Андрей Чекотун рассказал о вызове в молодежную сборную Украины.

«Я был там один раз в Турции на «Antalya Cup». Очень хороший коллектив, хороший тренер. Сейчас может немного не везет с результатами, но думаю, если все задачи, которые ставит Руслан Ротань, все игроки будут выполнять, то, считаю, что все будет хорошо.

Ротань - очень амбициозный тренер, который имеет современный взгляд на футбол. У него впереди еще большая тренерская карьера.

Почему нет результата? Честно, я не могу сказать. Возможно, не везет, ведь игра есть. Сейчас в официальных матчах к отбору все будет хорошо, посмотрим», - сказал Чекотун.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    NM16071
    online
      NM16071, 08.08.2021 11:30
    0
    Ха - ха - ха.
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    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 08.08.2021 11:29
    +2
    Макаронник скоро свалит и добро пожаловать в шахтер Донецк. Руслан надресирует этих приматов.
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    johndow
    online
      johndow, 08.08.2021 11:21
    0
    Ещё пара таких «результатов» и его «большой карьере» конец)
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    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.08.2021 11:17
    -1
    Надеюсь не в Украине. А то все эти днища сердца, только гробят Украину. Им тут в Киеве и так не рады, ещё позора на всю страну от них не хватает
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    PFCLviv
      PFCLviv, 08.08.2021 11:16
    +1
    Шо за привичка вчитись на головних командах країни ?! Вчіться спочатку на сільських командах!
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    turist86
    online
      turist86, 08.08.2021 11:11
    +1
    хай Ротань вчиться у ДЮСШ, а не у молодіжці!
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